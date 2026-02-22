Новий український серіал "Повернення" в топі переглядів: про що він та чи варто дивитися (відео)

У зйомках брали участь люди із реальним військовим досвідом

У суботу, 22 лютого, на телебаченні відбулася ексклюзивна онлайн-прем’єра 8-серійної зворушливої драмеді "Повернення" про шлях українського захисника після фронту та непросту адаптацію до цивільного життя.

За один день принаймні першу серію подивилися вже в рази більше, ніж інші картини за тижні. На час написання 82 тисячі переглядів лише на Youtube-каналі ICTV. Також зазначимо, що у фільму тисячі вподобайок, натомість дизлайків дуже мало.

Хто грає головні ролі

Головну роль у серіалі виконує Євген Григор’єв. Його герой — ветеран Олександр Кречет, чоловік, який намагається зібрати себе наново після фронту. Образ його загиблого побратима Сергія Верби, що з’являється у спогадах і звучить голосом пам’яті, створив Олександр Рудинський. У проєкті також задіяні Анастасія Пустовіт, Тарас Цимбалюк, Федір Гуринець, Анастасія Митражик, Лариса Руснак та Олег Симороз.

Принципова риса проєкту — участь людей із реальним військовим досвідом. Це не просто акторська імітація служби, а прожитий досвід, який відчувається в інтонаціях, паузах і навіть у мовчанні між героями. Завдяки цьому історія звучить чесно й без зайвого пафосу, а сцени взаємодії виглядають не постановкою, а фрагментами справжнього життя.

Про що серіал

У центрі сюжету — військовий Олександр Кречет, який після поранення рветься на передову. Проте реальність змушує його затриматися у столиці: бюрократичні перепони з проходженням військово-лікарської комісії та обіцянка, дана загиблому другові, кардинально змінюють його плани.

Виконуючи останню волю побратима, Кречет бере на себе відповідальність допомогти його синові здійснити давню мрію. Ця, здавалося б, короткочасна місія поступово перетворюється на точку відліку нового етапу життя. Герой опиняється в обставинах, де замість чітких бойових завдань — дитячі переживання, складні розмови та емоції, до яких він не був готовий.

Випробування не закінчуються: коли родина загиблого опиняється під тиском небезпечного й впливового опонента, Кречет знову діє так, як звик на фронті — бере на себе роль захисника. Але цього разу йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про збереження довіри, гідності та віри в майбутнє.

"Повернення" — це історія не про завершення війни, а про її продовження всередині людини. Про складну адаптацію ветеранів, про втрати, що не минають із часом, і про шанс віднайти себе в новій реальності. Драма поєднується з теплими, майже камерними моментами, які підкреслюють: повернення до мирного життя — це окремий фронт.

Що пишуть глядачі

Коментарі під першою серією – суцільна подяка тим, хто втілив щемливу історію на екрані. Навіть від тих, хто зараз перебуває на фронті. Це основна ознака відсутності фальші в серіалі.

– Дякую за фільм. БЕЗМЕЖНА ПОДЯКА НАШИМ ЗАХИСНИКАМ.

– Серіал класний, є свій вайб. Цікаво яким я буду, коли повернусь в цивільне життя, і чи взагалі повернусь…

– Боже мій, який важкий фільм. Реву з самого початку.

– Всім раджу подивитись. Перша серія чудова. Чекатиму на продовження.

– Мурахи по шкірі. Актори зіграли неймовірно.

– Порвали серце. Дякую.

Де дивитися "Повернення" онлайн

Після телевізійної прем’єри 22 лютого всі вісім серій стали доступними онлайн. Раніше цифровий реліз відбувся на платформі Київстар ТБ — там ексклюзивний показ стартував 21 лютого. Нині серіал можна переглянути також на сайті ICTV, на YouTube-каналі "Серіали ICTV" та інших сервісах, що розміщують контент мовника.

Нагадаємо, роками наше суспільство перебувало в полоні радянського міфу про "23 лютого" — штучного свята, яке прославляло армію чужої імперії. Сьогодні, коли правонаступники цієї армії намагаються знищити нашу державу, дуже важливо звернутися до нашого власного культурного коду. "Телеграф" зібрав добірку найсильніших українських фільмів про справжніх захисників України.