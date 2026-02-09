Зараз від неї шаленіють мільйони: впізнати зірку за цим дитячим фото майже неможливо

Навіть найвідданіші шанувальники не впізнають з першого погляду

Усі ми родом із дитинства. І якщо одні люди одразу мають виражені риси і їх легко впізнати навіть на ранніх фото, то інші абсолютно невпізнані. До таких належить наша героїня – на ранньому дитячому фото її практично не впізнати.

"Телеграф" розповідає про одну із найпопулярніших співачок України, яку дуже складно впізнати на архівному ще чорно-білому фото з дитинства.

Цю співачку можна вгадати з перших нот її пісень, особливо якщо ви її фанат і стежите за її життям і творчістю. Однак з цього дитячого фото з першого погляду опізнати її досить складно.

Відгадайте, що це за зірка на дитячому фото

Вгадали? Це ж кумир мільйонів Тіна Кароль. Співачка в ранньому дитинстві виглядала зовсім не так, як на пізніших юнацьких знімках. І, тим більше, не так, як виглядає зараз.

Ось наприклад на цьому фото Кароль вже легко впізнати, тут і фірмова котяча усмішка і кокетливий погляд, і природний артистизм.

Тіна Кароль у дитинстві і зараз. Фото: відкриті джерела

Також Тіну Кароль легко впізнати на цьому шкільному фото. Тут вже видно характерні риси її зовнішності, які залишилися й у дорослому віці.

Тіна Кароль у шкільні роки. Фото: відкриті джерела

Раніше "Телеграф" розповідав, яке ім’я зараз у паспорті Тіни Кароль і до чого тут Ані Лорак. Вона не Тетяна Ліберман.