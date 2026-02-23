Сейчас он покорил не только Украину, но и Европу: вы точно не узнаете певца на этом детском фото

На детских фото еще нет его характерных узнаваемых черт внешности

Все мы родом из детства. Пересматривая снимки звезд в раннем возрасте, не всех можно узнать с первого раза. Кто-то с самого детства имел характерные черты, которые остались во взрослом возрасте, а кто-то сильно изменился, так что по старым фото и не узнать. К таким относится и наш герой — его детское фото не выдает узнаваемых черт, чтобы можно было опознать с первого взгляда, кто это.

"Телеграф" рассказывает об одном из популярных украинских артистов, которого просто не узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.

Сейчас он один из самых известных артистов в Украине и кумир миллионов. Более того, он покорил не только родную страну, но и всю Европу. Он умный, харизматичный и, несомненно, талантливый, а еще скромный и иногда даже застенчивый.

Угадайте, что это за звезда на детском фото?

Ну конечно! Это же Андрей Данилко, которого в Украине и Европе знают также как Верку Сердючку.

Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года, сейчас ему 52 года. Он покорил всех своим юмористическим талантом и образом Верки Сердючки — харизматичной проводницы с острым языком. Считается, что "день рождения" Сердючки — это 1 апреля 1991 года, когда Андрей Данилко впервые представил Верку на юморине в Полтаве.

Спустя время Сердючка начала еще и петь. Этот образ покорил не только украинскую эстраду, но и зарубежную. А в 2007 году Данилко поразил своим выступлением еще и всю Европу, выступив на Евровидении.

Верка Сердючка на Евровидении: Фото: открытые источники

Ранее "Телеграф" рассказывал, о другой певице с миллионами фанатов, которую сложно узнать на детском фото. Попробуйте узнать, кто это.