Зараз вона завидна холостячка і справжня ікона стилю: ви не впізнаєте зірку на цьому дитячому фото

Впізнати зірку з цього фото майже неможливо

Як кажуть – усі ми родом із дитинства. Хтось не надто змінився, якщо порівнювати з дитячими фото, а хтось став виглядати настільки по-іншому, що просто не впізнати. До таких належить наша героїня – на ранньому дитячому фото її практично не впізнати.

"Телеграф" розповідає про одну із популярних українських співачок, яку дуже складно впізнати на архівному ще чорно-білому фото з дитинства.

Зараз вона справжня ікона стилю з бездоганною фігурою, яскравими рисами та приголомшливими сценічними костюмами. Співачка бере участь у різноманітних телешоу, дає інтерв’ю та активно веде соцмережі.

Вгадайте, що це за зірка на дитячому фото

Чи вдалося вгадати з першого погляду? Звичайно, це популярна співачка Злата Огневич. Артистка у ранньому дитинстві виглядала зовсім не так, як зараз. Однак, судячи з цього знімку, з самого раннього дитинства виявляла таланти та артистизм.

Злата Огнєвіч. Фото: відкриті джерела

Злата Огневич народилася у Кривому Розі, проте дитинство провела у Криму, куди переїхала родина, коли їй було 5 років. Нині артистці 40 років. Нещодавно вона вразила всіх своїм виступом на Нацвідборі, але не як конкурсантка, а як гостя та суддя проекту. Крім того, артистка брала участь у шоу "Холостячка" на СТБ, проте поки що не знайшла своєї другої половинки і залишається завидною холостячкою.

Злата Огнєвіч. Фото: соцмережі

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу співачку з мільйонами фанатів, яку важко впізнати на дитячому фото. Спробуйте дізнатися хто це.