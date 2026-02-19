Зараз він секс-символ і кумир мільйонів: ви точно не впізнаєте співака на цьому дитячому фото
На дитячих фото ще немає його характерних рис
Усі ми родом із дитинства. Переглядаючи дитячі фото, когось можна впізнати відразу за характерними рисами, а хтось зовсім невпізнанний. До таких належить і наш герой — його дитяче фото не видає відомих рис, щоби можна було впізнати з першого погляду, хто це.
"Телеграф" розповідає про одного з найпопулярніших українських артистів, якого просто не впізнати на архівному ще чорно-білому фото з дитинства.
Нині він один із найвідоміших артистів в Україні та кумир мільйонів. А ще, попри вік, він залишається справжнім секс-символом української естради. Він розумний, харизматичний та безперечно талановитий.
Вгадайте, що то за зірка на дитячому фото?
Звісно! Це Святослав Вакарчук. Хоча на перший погляд він на цьому фото навіть трохи схожий на дівчинку.
Святослав Вакарчук народився 14 травня 1975 року у Мукачеві. Він зробив успішну музичну кар’єру як фронтмен гурту "Океан Ельзи". Колектив збирав на концертах цілі стадіони і залишається популярним й зараз, через понад 20 років на сцені. Крім того, Вакарчук пробував себе як політик. Вперше він став народним депутатом у 2007 році, проте його вистачило лише на рік. У 2008 році він склав мандат. Вдруге він пішов на вибори у 2019 році, знову став депутатом, проте склав мандат менш як через рік.
