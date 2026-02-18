Зараз вона телеведуча зі скандальною репутацією: ви не впізнаєте зірку на цьому дитячому фото

Впізнати цю телезірку по дитячому фото практично неможливо

Усі ми родом із дитинства. Хтось не надто змінився, і його легко впізнати на старих чорно-білих фотографіях. А хтось виріс і став зовсім іншим, тож ідентифікувати на фото просто неможливо. До таких належить і наша героїня — її дитяче фото не видає відомих рис, щоб можна було впізнати з першого погляду.

"Телеграф" розповідає про одну із популярних українських телеведучих, яку дуже складно впізнати на архівному ще чорно-білому фото з дитинства.

Нині вона справжня ікона стилю з бездоганними манерами, яскравими рисами та скандальною репутацією. Ця телезірка набула широкої популярності на початку 2000-х.

Вгадайте, що то за зірка на дитячому фото?

Впізнали? Звичайно ж, це відома телеведуча Ольга Фреймут. Вона прославилася як ведуча шоу "Підйом" на Новому каналі. А скандальну репутацію здобула після виходу на екрани шоу "Ревізор". Також Ольга була ведучою програми "Інспектор Фреймут" і брала участь у багатьох інших телепередачах.

Зараз телеведуча живе за кордоном із чоловіком та дітьми, але час від часу з’являється в Україні. Вона рідко дає інтерв’ю, але активно веде соцмережі та стала справжньою експерткою з етикету.

Ольга Фреймут. Фото: соцмережі

