Народився у Росії. Що відомо про зірку нового популярного українського серіалу "Белла Віта" Сергія Стрельникова

У 2017 році актор знімався в Осетії

Українці ще не відійшли від захоплення від детективного серіалу "Тиха нава", як на його зміну прийшла романтична мелодрама під назвою "Белла Віта". Одну з головних ролей у ньому грає Сергій Стрельников — зірка історичного фільму "Довбуш" та уродженець Росії, від якої актор відкрито відмовився.

Що потрібно знати

Сергій Стрельников здобув театральну освіту у Києві

Після початку повномасштабної війни актор публічно підтримав Україну

Він зіграв головну роль у новій мелодрамі "Белла Віта"

Народився Стрельников 13 листопада 1979 року у селищі Дмитрівка Тамбовської області. Коли Сергію виповнилося два роки, родина переїхала до Київської області, а згодом — до Рівненської, де він закінчив школу. Вищу освіту майбутній актор отримав у Київському училищі культури та Національному університеті театру, кіно та телебачення імені І. Карпенка-Карого.

Сергій Стрельников у дитинстві. Фото: instagram.com/sergiystrelnikov

Після випуску Стрельников працював у київському ТЮГу, а потім у театрі "Ательє 16". Зніматися в кіно він почав на початку 2000-х років, і багато проєктів за його участю були російського виробництва, наприклад, "День народження Буржуя", "Бідна Настя", "Повернення Мухтара" та інші. Однією з найпомітніших робіт стала роль Василя Чапаєва у драмі "Пристрасті за Чапаєм".

"Пристрасті за Чапаєм" (2012)

У 2014 році актор вирішив припинити діяльність у країні-агресорці, однак у 2017 році через брак роботи в Україні він та його дружина, українська актриса Вікторія Литвиненко, знялися в серіалі російського виробництва "Операція "Мухаббат". Пізніше подружжя публічно вибачилося перед українцями.

Зараз можна довго говорити про це, і це буде звучати як виправдання. Виправдань немає. Ми там були (зйомки проходили в Осетії – ред.). Ми коли тільки приїхали, то подумали, що це помилка. Це було просто жахливо. Це жо*а. Якщо комусь потрібні вибачення, вибачте нам, будь ласка. Але я робила свою роботу. Щоб прогодувати себе та свою сім’ю мені потрібно було працювати Вікторія Литвиненко

Сергій із дружиною Вікторією Литвиненко

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Стрельников різко засудив путінський режим, припинив спілкування з родичами з РФ і почав активно допомагати ЗСУ зборами у мережі. На початку війни Сергій перебував у Києві разом із дружиною Вікторією та сином Сильвестром. Згодом він відправив сім’ю за кордон, а сам планував приєднатися до служби. Однак після звернення до військкомату його "розвернули" через стан здоров’я.

Медична історія моя їх збентежила. У мене є проблеми із нирками, 5 операцій. Подивилися, сказали: "Сергію Олександровичу, заберіть назад свої документи і їдьте туди, де ви прописані". Прописаний я був у Рівненській області, де мешкає моя мама. Туди я не поїхав з певних причин. Потім у мене з'явилася робота по фонду, потім – робота. Потім на мене знову накотило, я пішов у військкомат уже тут, у Києві. Мене знову розвернули Сергій Стрельников

2021 року актор виконав головну роль у серіалі "Кріпостна", а через два роки — в історичному фільмі "Довбуш" — одній з наймасштабніших і найдорожчих картин в історії українського кіно (робота над проєктом тривала цілих п’ять років).

14 лютого 2026 року відбулася прем’єра серіалу нової української мелодрами "Белла Віта", яка розповідає про фіктивний шлюб між дизайнером весільних суконь Вітою Бондарчук (грає Поліна Василина) та бізнесменом Владиславом Сікорським (Сергій Стрельников).

