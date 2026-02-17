Берете гроші — готуйтеся до гіршого: чому навіть пільгові кредити "5-7-9%" можуть стати борговою ямою

Ситуація на ринку може стрімко змінитись

Чимало людей в сучасному світі користуються кредитами, і досить багато з них перетворюється з кредиторів на боржників. Саме тому фінансисти закликають українців досить обережно ставитись до таких послуг.

Як зазначила "Телеграфу" Олена Єрмолова, директорка з управління ризиками, членкиня правління "ГЛОБУС БАНКУ", перший кредит більшість бере обережно та з острахом, а от далі людину може понести.

За її словами, у 2026 році рівень непрацюючих кредитів залежатиме від тривалості війни, обсягів міжнародної підтримки, стану економіки та стабільності бізнес-середовища. При цьому основними ризиками залишатимуться безпекові чинники та можливі й непрогнозовані воєнні шоки, зокрема проблеми з енергопостачанням для більшості галузей економіки.

Олена Єрмолова

Саме тому у 2026 позичальникам вона радить діяти максимально зважено. Бо навіть незначні збої — поганий урожай, поламка обладнання чи зниження попиту — можуть запустити ланцюгову реакцію проблем.

При цьому українців Єрмолова закликає бути вкрай обережними з кредитами, аби не стати боржниками.

"Перший кредит зазвичай беруть свідомо й обдумано, але потім легкість доступу до коштів може стати непоправною пасткою. Відсотки нараховуються без пауз. І навіть 5-7-9% за державними програмами перетворюються на значні суми, якщо кілька місяців немає можливості обслуговувати кредит", — підсумувала банкір.

