Перші передвісники весни з’явилися в українських містах: як вони виглядають

Незвичайні зміни у природі помітили у різних куточках країни

У лютому, незважаючи на нестабільну погоду, у різних містах України мешканці помічають предвісники весни. Ці ознаки з’являються в сонячні та сухі дні та сигналізують про близьке потепління.

Що потрібно знати:

Українці у мережі розповідають про цвітіння рослин, які сигналізують про потепління

У ботанічному саду Одеси розпускаються перші проліски

На Закарпатті помітили крокуси наприкінці зими

Так, з початку місяця в різних місцях почали розпускатися червонокнижні проліски та весняні барвисті крокуси. Проліски – це дуже морозостійкі рослини, тому вони можуть з’являтися навіть за холодної погоди та перших весняних заморозків. Саме тому їх називають предвісниками весни: вони одними з перших показують, що природа поступово прокидається.

У Ботанічному саду Одеського національного університету імені І. І. Мечникова зафіксували появу перших пролісків 8 лютого. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла співробітниця Людмила Левчук.

Проліски. Фото: Людмила Левчук

Проліски. Фото: Людмила Левчук

Також перші проліски помітили у Дніпрі на Монастирському острові.

Слід зазначити, що звичнішим є цвітіння пролісків у березні. Залежно від регіону та температури, вони можуть почати цвісти як на початку, так і наприкінці місяця.

У Виноградові на Закарпатті у лісі розцвіли крокуси. Це маленькі яскраві квіти, які розпускаються весною, часто ще до того, як повністю сходить сніг.

Ці квіти називають предвісниками весни недарма. Річ у тому, що вони перші рослини, які з’являються відразу після зими, коли температура ще низька, а земля тільки починає відтавати.

Головні причини, чому крокуси та проліски пов’язують із швидким потеплінням

Раннє цвітіння – вони починають розпускатися, коли більшість дерев та чагарників ще сплять під снігом.

– вони починають розпускатися, коли більшість дерев та чагарників ще сплять під снігом. Сигнал тепла — їхня поява показує, що поступово встановлюються тепліші умови, і весна вже "на підході".

— їхня поява показує, що поступово встановлюються тепліші умови, і весна вже "на підході". Природний індикатор – для людей та тварин ці квіти є візуальним сигналом того, що починається період активного росту рослин та пробудження природи.

– для людей та тварин ці квіти є візуальним сигналом того, що починається період активного росту рослин та пробудження природи. Виживання — ці рослини пристосувалися до холодної погоди: вони можуть цвісти за низької температури і навіть під снігом, що робить їх першими в календарі цвітіння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку погоду чекати в перший день весни.