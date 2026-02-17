Індексація в березні: кому додадуть понад 600 грн до пенсії, а кому — ні

Стільки можуть отримати пенсіонери після березневого перерахунку та від якої суми рахувати

З 1 березня в Україні запланована індексація пенсій. Днями міністр соцполітики Денис Улютін повідомив, що її рівень буде 12,1%. Для наймасовішої категорії пенсіонерів — тих, хто отримує 3-4 тисячі гривень, це означає підвищення на кілька сотень гривень. Для тих, чия пенсія трохи більша, "Телеграф" провів окремі розрахунки.

Варто пам'ятати, що індексацію проходить тільки основна, розрахункова частина пенсії. Надбавки за вік, стаж тощо не індексуються. "Телеграф" порахував, яке ймовірне підвищення потрібно очікувати, якщо розмір розрахункової пенсії від 4100 до 5000 грн:

якщо пенсія 4 100 грн — надбавка становитиме близько 496 грн

— надбавка становитиме близько якщо 4 300 грн — приблизно 520 грн

— приблизно якщо 4 500 грн — близько 545 грн

— близько якщо 4 700 грн — приблизно 569 грн

— приблизно якщо 5 000 грн — близько 605 грн.

Кого не стосується індексація у 2026 році

В Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, однак індексація пенсій охоплює не всіх. Підвищення стосується тих, хто вийшов на відпочинок понад три роки тому, тож "молоді" пенсіонери не можуть на неї претендувати.

Пенсію за індексацією не підвищать працюючим пенсіонерам — їх близько 2,8 млн осіб, та тим, хто отримує її не за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як дізнатися, чи проіндексували пенсію

Індексація проводиться автоматично — без подання заяви. Перевірити новий розмір пенсії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2026 році коефіцієнт індексації є вищим, ніж у попередні два роки. Він також більший за коефіцієнт інфляції.