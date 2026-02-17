"Запустите" чорну смугу в житті: що не можна робити у день сонячного затемнення

Затемнення нібито оголює слабкі місця — те, що хитке, тріщить швидше

Сьогодні, 17 лютого 2026 року, відбудеться рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення — коли Місяць проходить між Землею та Сонцем і, не повністю закривши світило, створює над ним сяйво у вигляді "вогняного кільця". Пікова фаза затемнення буде доступна переважно над віддаленими частинами Антарктиди.

Езотерики радять дотримуватися заборон під час затемнення, бо вважають цей період енергетично нестабільним і переломним. Це момент, коли "перезаписуються сценарії" і підсвідомість особливо чутлива до рішень, слів та емоцій. Будь-який імпульсивний крок — сварка, різка заява, необдумана покупка чи підписаний на емоціях договір — може закласти небажаний вектор на майбутнє.

Що не можна робити у день сонячного затемнення

Починати важливі справи або підписувати серйозні документи

У період затемнення не рекомендується ухвалювати доленосні рішення, починати нові проєкти або укладати важливі угоди — вважають, що енергія цього періоду може призводити до непередбачуваних результатів — будь-які рішення, ухвалені в цей день, не матимуть жодного успіху.

Чоловік підписує документи. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Різати волосся, тканину або проводити косметичні маніпуляції

За східними традиціями вважається, що це може вплинути на енергію людини чи навіть "послабити ауру" Езотерики радять уникати гострих предметів під час затемнення.

Починати важливі справи

У народних віруваннях це день "нестабільних енергій", коли плани та угоди можуть піти не так, як задумано, бо втручаються "невидимі сили". Справи, розпочаті в цей день, приноситимуть вам лише невдачі.

Готувати їжу

На думку езотериків, їжа могла "вбирати темну енергію". Тому в цей день краще утриматися від приготування їжі.

