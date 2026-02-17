Всього три бюджетні засоби - і мікрохвильовка, як нова: як швидко помити техніку

З часом мікрохвильовка збирає шар жиру та засохлих крапель, і звичайне протирання часто не допомагає.

Залишати чистку "на потім" лише ускладнює задачу: забруднення в’їдаються, а відтирати їх доводиться годинами. Але є швидкий спосіб, який допомагає видалити навіть стійкий жир і бруд без зайвих зусиль. Про те, як всього за кілька хвилин повернути мікрохвильовці блиск і чистоту, нам розповіли на TikTok-сторінці "shinendinee".

Так, користувачка показала ефективну техніку: потрібно лише три прості інгредієнти – вода, рідина для миття посуду і лимонний сік. Для цього візьміть пластикову або порцелянову миску, наповніть її наполовину водою, додайте кілька крапель лимонного соку та трохи засобу для миття посуду. Поставте миску в мікрохвильовку і увімкніть на 5 хвилин.

Після сигналу таймера залиште миску ще на 5 хвилин всередині – пара добре розм’якшить жир і забруднення. Потім достатньо протерти поверхні серветкою або паперовим рушником – терти не потрібно. Мікрохвильовка знову стане чистою і блискучою, а неприємні запахи зникнуть.

У коментарях користувачі підтверджують результат: одна людина зазначила, що після процедури техніка виглядала як нова, інший радить використовувати 1/2–3/4 склянки води і невелику миску, щоб процес був максимально ефективним. Ще один спосіб від читачів: спочатку протирати ділянки, де бруд не засох – так їх легше видалити без зайвого тертя.

Цей метод простий, швидкий і не потребує спеціальних засобів – достатньо бюджетних інгредієнтів, щоб ваша мікрохвильовка сяяла всього за 10 хвилин.