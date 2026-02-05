"Нереальний гарячий". Фото 45-річного Алана Бадоєва розбурхали уяву українок у мережі

Рус

Відомий український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв став об'єктом захоплення в українських жінок. Йому програв російський шоумен Максим Галкін, якого нещодавно обговорювали у мережі.

Що треба знати:

  • У Threads опублікували добірку фото 45-річного Алана Бадоєва з оголеним торсом
  • Кадри — з особистого архіву режисера
  • Користувачі соцмереж емоційно відреагували на фото

У соцмережі Threads користувачка під ніком mimi_mishyn поділилася серією світлин 45-річного Алана Бадоєва, які одразу привернули увагу аудиторії. На фото кліпмейкер постає з оголеним торсом і виразним, магнетичним поглядом, що тільки додає кадрам особливої атмосфери.

Варто зазначити, що ці знімки були зроблені в різні періоди та запозичені з особистої Instagram-сторінки Алана. У власному блозі режисер доволі часто ділиться моментами зі свого життя, тож шанувальники звикли бачити як робочі, так і більш особисті кадри.

Не Галкіним єдиним🤌🏻 Вже дістали з ним дописи 😮‍💨 Подивіться краще, який Алан Бадоєв ах**нний

захоплюються у мережі

  • Він як дороге вино, з роками лише кращий❤️‍🔥
  • Е алльо жарко стало
  • Ніколи не думала, що Бадоєв хот (англ. hot — гарячий). До цих фото)))))
  • Мій найперший краш з тєлєка😍 з часів орла і решки😁

Особисте життя Алана Бадоєва

Відомий український режисер, кліпмейкер і продюсер осетинського походження Алан Бадоєв перебував у шлюбі з ведучою Жанною Бадоєвою майже 9 років. Подружжя виховувало двох дітей, а їхню пару часто називали зразковою.Після розлучення у 2012 році особисте життя чоловіка й надалі привертає увагу публіки.

Нагадаємо, що сама Жанна Бадоєва відвернулась від України і тепер заробляє гроші у Росії. Раніше ми розповідали, де зараз діти Алана Бадоєва та як вони виглядають.

