"Нереальний гарячий". Фото 45-річного Алана Бадоєва розбурхали уяву українок у мережі

Відверті кадри зачарували користувачок у Threads

Відомий український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв став об'єктом захоплення в українських жінок. Йому програв російський шоумен Максим Галкін, якого нещодавно обговорювали у мережі.

Що треба знати:

У Threads опублікували добірку фото 45-річного Алана Бадоєва з оголеним торсом

Кадри — з особистого архіву режисера

Користувачі соцмереж емоційно відреагували на фото

У соцмережі Threads користувачка під ніком mimi_mishyn поділилася серією світлин 45-річного Алана Бадоєва, які одразу привернули увагу аудиторії. На фото кліпмейкер постає з оголеним торсом і виразним, магнетичним поглядом, що тільки додає кадрам особливої атмосфери.

Варто зазначити, що ці знімки були зроблені в різні періоди та запозичені з особистої Instagram-сторінки Алана. У власному блозі режисер доволі часто ділиться моментами зі свого життя, тож шанувальники звикли бачити як робочі, так і більш особисті кадри.

Не Галкіним єдиним🤌🏻 Вже дістали з ним дописи 😮‍💨 Подивіться краще, який Алан Бадоєв ах**нний захоплюються у мережі

Він як дороге вино, з роками лише кращий❤️‍🔥

Е алльо жарко стало

Ніколи не думала, що Бадоєв хот (англ. hot — гарячий). До цих фото)))))

Мій найперший краш з тєлєка😍 з часів орла і решки😁

Особисте життя Алана Бадоєва

Відомий український режисер, кліпмейкер і продюсер осетинського походження Алан Бадоєв перебував у шлюбі з ведучою Жанною Бадоєвою майже 9 років. Подружжя виховувало двох дітей, а їхню пару часто називали зразковою.Після розлучення у 2012 році особисте життя чоловіка й надалі привертає увагу публіки.

Нагадаємо, що сама Жанна Бадоєва відвернулась від України і тепер заробляє гроші у Росії. Раніше ми розповідали, де зараз діти Алана Бадоєва та як вони виглядають.