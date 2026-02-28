Відповідь категорична: що кажуть про відновлення роботи аеропорту в Чернівцях

Аеропорт біля Румунії є, а відповідей — немає

Міжнародний аеропорт імені Леоніда Каденюка в Чернівцях знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Румунією. Має злітно-посадкову смугу понад 2200 метрів довжиною і може приймати навіть Boeing 737-500. Проте, попри віддаленість від зони бойових дій, в аеропорту не хочуть говорити про поточну господарчу діяльність та підготовку до відновлення роботи.

Що потрібно знати:

У 2021 році на реконструкцію виділили 100 млн грн, також оголосили тендер на 617 млн грн

Реконструкція передбачала підготовку до прийому літаків категорії 4С та рейсів до Європи

Керівництво аеропорту відмовилося розкривати поточний стан робіт через дію воєнного стану

Про це "Телеграфу" у відповідь на запит повідомив директор аеропорту "Чернівці" Сергій Томнюк. Він наголосив, що "на період дії воєнного стану повітряний простір для цивільної авіації є закритими". Тож аби не "вводити в оману" в аеропорту відмовились повідомити про стан справ.

Відповідь директора аеропорту "Чернівці"

Зазначимо, що початок повномасштабного вторгнення аеропорт "Чернівці" зустрів в момент реконструкції. В липні 2021 року виділили з державного бюджету 100 млн грн на реконструкцію, а обласна рада оголосила тендер на 617 млн грн. Реконструкція мала завершитися до кінця 2022 року. За даними в Єдиному проєктному портфелі держави "Мрія", мали посилити покриття злітно-посадкової смуги, щоб аеропорт міг без обмежень приймати літаки типу Airbus A320-200, реконструювати світлосигнальну систему, подовжити злітно-посадкову смугу, загалом підготувати аеропорт до прийому літаків категорії 4С для регулярних рейсів до Європи.

На відміну від "Чернівців" в аеропорту "Бориспіль" наголосили, що до потенційного відновлення польотів готуються. Кадри та інфраструктура збережена, та головне — безпека польотів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в аеропорту Дніпра наголосили — відновити польоти можна буде лише за кілька місяців після того, як це дозволить безпекова ситуація. Також інфраструктура аеропорту потребуватиме аудиту.