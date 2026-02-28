Відповідь категорична: що кажуть про відновлення роботи аеропорту в Чернівцях
Аеропорт біля Румунії є, а відповідей — немає
Міжнародний аеропорт імені Леоніда Каденюка в Чернівцях знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Румунією. Має злітно-посадкову смугу понад 2200 метрів довжиною і може приймати навіть Boeing 737-500. Проте, попри віддаленість від зони бойових дій, в аеропорту не хочуть говорити про поточну господарчу діяльність та підготовку до відновлення роботи.
Що потрібно знати:
- У 2021 році на реконструкцію виділили 100 млн грн, також оголосили тендер на 617 млн грн
- Реконструкція передбачала підготовку до прийому літаків категорії 4С та рейсів до Європи
- Керівництво аеропорту відмовилося розкривати поточний стан робіт через дію воєнного стану
Про це "Телеграфу" у відповідь на запит повідомив директор аеропорту "Чернівці" Сергій Томнюк. Він наголосив, що "на період дії воєнного стану повітряний простір для цивільної авіації є закритими". Тож аби не "вводити в оману" в аеропорту відмовились повідомити про стан справ.
Зазначимо, що початок повномасштабного вторгнення аеропорт "Чернівці" зустрів в момент реконструкції. В липні 2021 року виділили з державного бюджету 100 млн грн на реконструкцію, а обласна рада оголосила тендер на 617 млн грн. Реконструкція мала завершитися до кінця 2022 року. За даними в Єдиному проєктному портфелі держави "Мрія", мали посилити покриття злітно-посадкової смуги, щоб аеропорт міг без обмежень приймати літаки типу Airbus A320-200, реконструювати світлосигнальну систему, подовжити злітно-посадкову смугу, загалом підготувати аеропорт до прийому літаків категорії 4С для регулярних рейсів до Європи.
На відміну від "Чернівців" в аеропорту "Бориспіль" наголосили, що до потенційного відновлення польотів готуються. Кадри та інфраструктура збережена, та головне — безпека польотів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в аеропорту Дніпра наголосили — відновити польоти можна буде лише за кілька місяців після того, як це дозволить безпекова ситуація. Також інфраструктура аеропорту потребуватиме аудиту.