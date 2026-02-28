Підземний храм, футбольне поле та санаторій. Українка показала "Артемсіль" до вторгнення Росії (фото)

Цей завод був легендою

У Донецькій області розташоване підприємство "Артемсіль", яке видобувало сіль понад сто років. Там були величезні підземні шахти, санаторій та навіть футбольне поле. Українка, яка побувала там у січні 2022 року, показала фото і масштаби залів дійсно вражають.

Стінки деяких підземних шахт підсвічувались, створюючи неймовірний ефект, а в одній із шахт навіть облаштували невеликий підземний храм. Подивитись фото можна у публікації українки під ніком "nataliia_bohucharska" в Threads.

Вона показала також шматки солі та історичні об’єкти, зокрема найстарішу соляну шахту Донбасу — Брянцевську копальню, з якої почалася історія підприємства ще у 1881 році.

Коротка історія підприємства

Об’єднання "Артемсіль", утворене 1976 року, включало п’ять шахт із повним циклом видобутку та переробки солі, а також допоміжні служби і соціальну інфраструктуру. Підприємство забезпечувало населення кухонною сіллю та постачало галіт у промисловість: металургію, хімію, сільське господарство й інші галузі.

Історія "Артемсолі" бере початок із Брянцевської копальні, а перша шахта підприємства №1 працювала з 1898 року. Видобуток характеризувався високим вмістом хлориду натрію (до 98–99%) і природними мікроелементами, завдяки чому продукція мала попит в Україні та за кордоном. Максимальний річний видобуток підприємства досягав понад 7 мільйонів тонн.

Як війна вплинула на підприємство

Під час російського вторгнення у 2022 році до Соледара наблизилася лінія фронту, через що роботу підприємства зупинили. Частково були пошкоджені рудники та адміністративні будівлі, більшість мешканців евакуювались. У липні 2022 року після обстрілу сталася пожежа на складі. У 2023 році "Артемсіль" разом із United24 випустив благодійну партію солі "Міць", купівля якої допомагала фінансувати українську розвідку та придбання дронів-камікадзе.

Підприємство після обстрілу. Фото: Кочегарка

Ексклюзивна кухонна сіль. Фото: u24.gov

