Центр військового управління та ядерне "серце". Що відомо про іранські міста, які атакували США та Ізраїль

Окрім Ізраїлю, Тегеран завдав ударів по військових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті

США та Ізраїль почали спільну військову операцію проти Ірану. Вони завдали повітряних ударів не лише по Тегерану, але й по місту Ісфахан (там знаходиться великий завод з виробництва боєприпасів міністерства оборони Ірану).

Що треба знати:

США та Ізраїль завдали ударів по об'єктах на території Ірану

У відповідь Тегеран атакував ракетами не лише Ізраїль, але й військові об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті

Трамп заявив, що терористичний режим в Ірані загрожує США та буде знищено

"Телеграф" розповідає, що відомо про Тегеран та Ісфахан. Тегеран — це столиця та найбільше місто Ірану.

Тегеран

Тегеран — політичний, економічний та культурний центр країни. Водночас він є центром військового управління та оборонної промисловості режиму. Там зосереджені штаби всіх родів військ, авіабази та науково-дослідні центри.

Які важливі об'єкти є в Тегерані:

Генеральний штаб Збройних сил Ірану: Головний орган управління всіма військовими структурами, розташований у районі Ешрат-Абад

Штаб-квартира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР): Центральний офіс найпотужнішої військової організації країни.

Командування ракетними військами (База Дастваре): Розташована на північному заході Тегерана, є центром управління аерокосмічними силами КВІР.

Авіабаза Мехрабад (TAB 1): Ключовий логістичний вузол ВПС Ірану, де базуються транспортні літаки та винищувачі

Також на території міста є військовий комплекс Parchin, відомий розробкою та випробуванням вибухових речовин та ракетних технологій. За деякими даними, він також проводить дослідження, пов'язані з ядерною програмою.

У передмістях Тегерана розташовані заводи AIO (Аерокосмічна промисловість) та DIO (Оборонна промисловість), де виробляють ракети, бронетехніку та боєприпаси. Також там є військові гарнізони та бази.

Карта ударів на Близькому Сході

Ісфахан

Ісфахан часто називають "військово-промисловою столицею" Ірану. Він є найважливішим стратегічним вузлом Ірану після Тегерана. Це серце іранської ядерної програми та центр високотехнологічного військового виробництва.

Які ключові військові та стратегічні об'єкти є в регіоні:

Найважливіший — це ядерний технологічний центр, найбільший в Ірані дослідницький комплекс. Там розташовані установки для конверсії урану (перетворення природного урану на газ для центрифуг) та заводи з виробництва палива. Він зазнав ударів в ході атаки США минулого літа та отримав значні пошкодження.

Головний завод зі збагачення урану Natanz також знаходиться в Ісфахані. Більшу частину потужностей розташовано глибоко під землею для захисту від авіаударів.

Крім того, в Ісфахані є виробництва, де збирають літаки, вертольоти, а також виробляють відомі дрони-камікадзе типу Shahed. Навколо Ісфахана в горах розташовано декілька великих підземних сховищ та пускових майданчиків для балістичних ракет середньої дальності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп заявив, що США почали масштабну військову операцію проти Ірану. Він пояснив її причини та цілі.