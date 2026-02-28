"Fozzy" обвалив ціни на деякі продукти на 50% і більше: що купити вигідно просто зараз

Варто поспішити, поки не розпродали

У мережі "Fozzy" стартували акції на популярні продукти та товари для дому. Деякі позиції подешевшали вдвічі й більше.

"Телеграф" розповідає про товари, які у цій мережі продають зі знижками 50% і навіть більше.

М'ясо та ковбаса

Ковбаса Гільдер "Салямі Королівська" 450г — 189 грн — 99,99 грн (знижка 47%)

Стегно куряче охолоджене (кг) — 219,90 грн — 169 грн (знижка 23%)

Хамон Porxas Serrano 9-11 міс 250г — 399 грн — 229 грн (знижка 43%)

Молочне та сир

Сир Holland Маасдам 45% (кг) — 699 грн — 389 грн (знижка 44%)

Готові страви та бакалія

Вареники Рудь з картоплею та вершками 600г — 109 грн — 44,99 грн (знижка 59%)

Макарони Del Castello Penne rigate 400г — 58,99 грн — 29,99 грн (знижка 49%)

Булка "Fozzy" "Французька" подова 400г — 39,99 грн — 27,99 грн (знижка 30%)

Овочі та фрукти

Мандарини Муркот (кг) — 73,90 грн — 62,90 грн (знижка 15%)

Товари для дому та авто

Омивач скла Europe "Лимон" -22°C 4л — 219 грн — 149 грн (знижка 32%)

Рушники паперові Сніжна панда Optima XL — 199 грн — 129 грн (знижка 35%)

Для тварин

Корм Felix Fantastic з куркою в соусі 85г — 19,69 грн — 14,89 грн (знижка 24%)

