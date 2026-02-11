Рус

Ілюзія економії: чому при зниженні тарифів на світло українці не платитимуть менше (інфографіка)

Анастасія Мокрик
Тариф на електроенергію
Тариф на електроенергію. Фото Колаж "Телеграфу"

Витрати споживачів можуть змінюватися не так очевидно, як здається на перший погляд

Штучно занижені тарифи на електроенергію для населення не призводять до реальної економії громадян. Річ у тому, що різниця компенсується іншими, менш помітними способами.

Що потрібно знати:

  • Частина витрат перекладається на ціни товарів та послуг
  • Ще частина компенсується через бюджетні витрати
  • Громадяни сплачують різницю побічно — через податки та подорожчання продукції

Про це йдеться в матеріалі на сайті "Телеграф": "Тарифи на світло злетіли, ціни підуть за ними: що подорожчає в Україні" .

Експерт з енергетики Ігор Тинний пояснив механізм прихованих витрат. За його словами, якщо тариф для домогосподарств встановлюється значно нижчим від реальної собівартості виробництва, втрати, які виникають, перекладаються на економіку двома основними механізмами:

  • Перший — через зростання споживчих цін. В умовах низьких тарифів для населення вартість електроенергії для промисловості, як правило, виявляється суттєво вищою. А далі підприємства включають ці витрати в собівартість продукції та послуг. Таким чином стають вищими ціни на продукти харчування, паливо та інші товари повсякденного попиту: наприклад, ковбаса, молоко, бензин на заправках та всі послуги.
  • Другий механізм — бюджетні субсидії державним енергокомпаніям, які змушені продавати енергію за збитковими тарифами. Для компенсації таких збитків держава виділяє кошти з бюджету, який формується за рахунок податків громадян.
Експерт з енергетики Ігор Тинний
Експерт з енергетики Ігор Тинний

Людина, яка думає, що вона зекономила за рахунок того, що вдома заплатила менше за електроенергію, насправді нічого не зекономила. Просто заплатила більше за цю ж саму електроенергію через спожиті нею всі інші товари і через сплачені неефективно використані податки

підсумував Тинний.

Тарифи на електроенергію – як українці платять за роздрібний тариф
Як українці платять за роздрібний тариф, який удвічі чи втричі менший за собівартість. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що зараз в Україні діє фіксований тариф на електроенергію для населення. Проте вже незабаром ціна може злетіти одразу вдвічі.

