"Сільпо" розпродає популярні сосиски майже за пів ціни. Які "хіти" можна купити по акції

Цей продукт люблять і діти і дорослі

Популярні сосиски зараз можна купити з хорошими знижками. Мережа супермаркетів "Сільпо" зробила вигідну акцію на улюблені позиції.

Зі знижкою до 25 лютого можна купити сосиски "М'ясна Гільдія" "Троє поросят" вищого ґатунку. Пачка 285 грамів по акції коштує 64.99 грн, знижка — 49%. Ціна без акції — 128 гривень, повідомляється на сайті "Сільпо".

Знижки на сосиски "Троє поросят" у "Сільпо"

Також "Сільпо" продає по акції Сосиски Pollo з філе 1 ґатунку. Знижка — 40%, ціна за 100 грамів зараз 14.90 грн. Вартість таких сосисок без акції — 24.90 за 100 грамів.

Знижки на сосиски з філе у "Сільпо"

Сосиски "Ситий двір" з вершками продаються по акції зі знижкою 22%. До 25 лютого їх можна купити за 19.90 грн замість 25.40 грн (ціни вказані за 100 грамів).

Ще одна вигідна акція на м'ясну продукцію — сардельки "Ятрань" "Домашні". Знижка складає 32%. До 24 лютого ці сардельки можна купити за 11.90 грн за 100 грамів, ціна без акції — 17.40 грн.

Знижки на сардельки "Ятрань" у "Сільпо"

Акції на сосиски діють в супермаркетах "Сільпо", на сайті silpo.ua та у застосунку "Сільпо". Акція діє за умови наявності товару в супермаркеті з 19 по 25 лютого.

