Може бути отруйною? Яка ракета несе чи не найбільшу загрозу для українців

Її заправляють буквально перед вильотом бомбардувальників

У Росії на озброєнні є чимало ракет, але лише невелика їх кількість може бути отруйною. Однією з таких є Х-22.

Що треба знати:

Х-22 — це надзвукова крилата ракета

Вона має високу руйнівну силу через майже 1-тонну бойову частину

Після вибуху утворюються отруйні продукти згорання

Про це розповів Віктор Савченко, пілот, підполковник у відставці, у відео PRESSING. За його словами, ліквідація атаки по Україні ракетами Х-22 має відбуватись виключно у хімічному захисті.

"Ця ракета небезпечна тим, що за кілька хвилин до зіткнення в ній залишаються частинки палива, окисників. Вони загоряються та виділяють шкідливі речовини", — каже пілот.

Савченко пояснює, що Х-22 — це радянська ракета, яка за розробкою призначалась для знищення авіаносців. Але наразі Росія використовує її для ударів по цивільних об'єктах. Однак не усі знають, що окрім прямої загрози, ракета ще й отруйна.

Адже її заправляють рідким високотоксичним паливом, зокрема азотним тетраоксидом та "Саміном". Вони при потраплянні в повітря викликають важкі отруєння, хімічні опіки та навіть ушкодження дихальних шляхів. Саме тому Х-22 заправляють безпосередньо перед пуском.

Стратегічна авіація Росії

Характеристики Х-22

Приблизна оцінна вартість однієї ракети Х-22 – близько $300-500 тис. Тактико-технічні характеристики:

висота польоту: 11,5-12,5 км;

стартова маса: 5 635 кг;

швидкість польоту: 3,5 Маха;

дальність стрільби: 140-300 км;

висота застосування: 10 км.

бойова частина: близько 900–1000 кг (фугасно-кумулятивна або ядерна).

носії: стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

особливості: через високу швидкість та траєкторію їх складно перехоплювати системам ППО.

Якими ракетами Росія атакує Україну

Коли Росія застосовувала Х-22 для атак по Україні

Росіяни досить часто використовують Х-22 для атак, адже ці ракети важко збити навіть сучасними системами ППО. Але вони призначені для великих цілей.

Найвідоміші влучання Х-22:

травень 2022 окупанти вдарили ракетами Х-22 в торговий центр Riviera в селі Фонтанка неподалік Одеси та складські приміщення в Одесі. Тоді одна людина загинула, а п’ятеро зазнали поранень.

27 червня 2022 року Росія завдала удару ракетами X-22 по ТЦ Амстор у місті Кременчук. На момент атаки в торговому центрі перебувало близько 1 тис. людей.

14 січня 2023 року крилатою ракетою X-22 було атаковано багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок терористичного удару загинули понад 20 людей.

Протягом інших років Росія постійно використовувала Х-22 для атак по Україні, як на цивільні об'єкти, так й на енергетичні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про бомбардувальники Ту-95, з яких Росія атакує Україну.