Економія до 450 грн на одній позиції: на які 12 товарів обвалились ціни в "Сільпо"

Серед пропозицій буде риба, молочка, кава та побутова хімія

У мережі "Сільпо" діють приємні знижки одразу на 12 популярних товарів. Частина позицій подешевшала майже наполовину, а окремі — більш ніж на 50%.

Які саме товари продають значно дешевше і скільки можна зекономити, дізнався "Телеграф". Найбільша знижка триває на засіб для прання.

Товари зі знижками:

Сьомга Veladis філе 150 г — 159,00 грн замість 299,00 грн (-47%, економія 140,00 грн);

— 159,00 грн замість 299,00 грн (-47%, економія 140,00 грн); Набір вішаків МТМ шт — 69,99 грн замість 139,00 грн (-50%, економія 69,01 грн);

— 69,99 грн замість 139,00 грн (-50%, економія 69,01 грн); Чипси Pringles 158 г — 139,00 грн замість 199,00 грн (-30%, економія 60,00 грн);

— 139,00 грн замість 199,00 грн (-30%, економія 60,00 грн); Нектар Jaffa 0,95 л — 59,99 грн замість 87,49 грн (-31%, економія 27,50 грн);

— 59,99 грн замість 87,49 грн (-31%, економія 27,50 грн); Кава мелена Ambassador Strong 225 г — 149,00 грн замість 249,00 грн (-40%, економія 100,00 грн);

— 149,00 грн замість 249,00 грн (-40%, економія 100,00 грн); Ряжанка "Селянська" 4% 850 г — 49,99 грн замість 73,49 грн (-32%, економія 23,50 грн);

— 49,99 грн замість 73,49 грн (-32%, економія 23,50 грн); Гель Somat Excellence Duo 540 мл — 199,00 грн замість 399,00 грн (-50%, економія 200,00 грн);

— 199,00 грн замість 399,00 грн (-50%, економія 200,00 грн); Засіб Perwoll 3 л — 349,00 грн замість 799,00 грн (-56%, економія 450,00 грн);

— 349,00 грн замість 799,00 грн (-56%, економія 450,00 грн); Чай Lovare "1001 ніч" 32 пакетики — 62,99 грн замість 109,00 грн (-42%, економія 46,01 грн);

— 62,99 грн замість 109,00 грн (-42%, економія 46,01 грн); Короп охолоджений 100 г — 18,90 грн замість 23,40 грн (-19%, економія 4,50 грн);

— 18,90 грн замість 23,40 грн (-19%, економія 4,50 грн); Сметана "Селянська" 20% 300 г — 45,99 грн замість 67,99 грн (-32%, економія 22,00 грн);

— 45,99 грн замість 67,99 грн (-32%, економія 22,00 грн); Макарони Terra di Grano 500 г — 39,99 грн замість 64,99 грн (-38%, економія 25,00 грн).

Що купити в "Сільпо" за приємними знижками. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Сільпо" діють знижки до 50% також на тверді сири.