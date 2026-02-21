Різниця точно є: "АТБ" пропонує найнижчу ціну на соняшникову олію

Ціни порівняли в 7 різних магазинах

Більшість популярних продуктів найвигідніше купувати у мережі "АТБ". Соняшникова олія двох брендів також не стала виключенням.

"Телеграф" дізнався, скільки можна заощадити на пляшці олії "Олейна" та "Майола" у цьому магазині та яка на них ціна в інших супермаркетах. Дані взяли з "GoToShop".

Так, соняшникова олія Олейна Традиційна рафінована 850 мл у "АТБ" коштує 85,63 гривні. Для порівняння, у "Сільпо" ціна коливається від 81,49 до 98,49 гривні, у "Novus" – 85,99 гривні, у "EkoMarket" – 89,59 гривні, у "Наш Край" – 89,90 гривні, у "Auchan" – 91,10 гривні, а у "Maudau" – 94,0 гривень. Таким чином, "АТБ" пропонує найвигіднішу ціну для цього продукту. Можна зекономити майже 9 гривень.

Порівняння цін на олію. Фото: Телеграф

Ще більш помітна економія при покупці нерафінованої соняшникової олії Майола першого сорту 0,85 л. У "АТБ" вона коштує 83,72 гривні, у "Maudau" – 85,0 гривні, у "Novus" – 99,90 гривні, а в "Auchan" – 104,70 гривень. У цьому випадку українці можуть заощадити майже 21 гривню.

Порівняли ціни на соняшникову олію в супермаркетах. Фото: GoToShop

