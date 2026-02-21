Служать десятиліттями? Чому досі користуються радянськими емальованими бідонами

Вони були майже у кожній хаті, особливо в селі

Попри сучасні пластикові та нержавіючі аналоги, багато українців продовжують користуватися старими радянськими емальованими бідонами.

Чому десятки років старий посуд залишається актуальним у господарстві, і що робить його кращим за сучасні варіанти, пояснив "Телеграф".

Загалом такі вироби залишаються актуальними завдяки своїй гігієнічності та екологічності. Емалеве покриття не впливає на смак і запах продуктів, тож молоко, квас чи компоти зберігають свій натуральний смак.

Емальований бідон. Фото: OLX

Ще однією перевагою є надійність і довговічність. Радянські бідони виготовлялися з товстого металу з міцним покриттям, що дозволяє їм служити десятиліттями, на відміну від тонкостінних сучасних аналогів. Крім того, вони універсальні та практичні, стійкі до високих температур і легко очищаються.

Для багатьох людей радянський бідон – це ще й частина дитячих спогадів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому досі користуються радянською авоською. Багато хто навіть не замислюється про те, скільки вона має "плюсів".