В "АТБ" обвалилися ціни на популярний шоколад. Що зараз коштує майже вдвічі дешевше

Цей ніжний шоколад обожнюють діти та дорослі

Популярний пористий шоколад від Roshen зараз можна купити з дуже великою знижкою. Мережа супермаркетів "АТБ" зробила вигідну акцію на всі види цього шоколаду.

Зі знижкою у 41% зараз можна купити три види пористого шоколаду від Рошен: молочний, білий карамельний та екстрачорний. Ціна по акції — 37.50 грн за плитку вагою 80 грамів, повідомляється на сайті "АТБ". Ціна без знижки — 63.80 грн.

Знижки на пористий шоколад Рошен в "АТБ"

Акції на шоколад в АТБ — що ще можна купити з великою знижкою

Акція діє з 18 по 24 лютого за умови наявності товарів. До слова, в "АТБ" зі знижками 40%в цей період продають й інший популярний шоколад.

По акції можна купити 100-грамову плитку молочного шоколаду Millennium з мигдалем та карамеллю. Зараз він коштує 58,90 грн замість 98,40 грн.

Також по акції продають білий шоколад Millennium вагою 100 грамів з мигдалем та кокосом. Ціну знизили з 98,40 грн до 58,90 грн. Знижка також 40%.

Акція на шоколад Міленіум в "АТБ"

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярний шоколад Lacmi від Roshen зараз можна купити практично за пів ціни. Мережа супермаркетів "Сільпо" зробила вигідну акцію на "Лакмі".