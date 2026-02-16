До -40% на все, що потрібно щодня: на чому зекономити в "АТБ"

Знижки триватимуть не так довго

У мережі супермаркетів "АТБ" діє нова хвиля знижок, яка триватиме до 17 лютого. Покупцям пропонують товари повсякденного вжитку зі знижками до 40%.

Українці можуть суттєво зекономити на побутовій хімії, засобах гігієни та продуктах харчування. "Телеграф" підготував список.

Серед найвигідніших пропозицій

Побутова хімія:

Пральний засіб Ariel Aqua Puder Color, 2,25 кг – 286 грн (було 484,60 грн);

Засоби гігієни та догляду:

Дезодорант Nivea "Чорне та Біле Невидимий" – за 83,90 грн замість 141,50 грн;

– за 83,90 грн замість 141,50 грн; Чоловічий антиперспірант Nivea "Чорне та Біле" – 60,90 грн замість 102,40 грн;

– 60,90 грн замість 102,40 грн; Універсальний крем Nivea – 73,90 грн замість 123,90 грн;

– 73,90 грн замість 123,90 грн; Шампуні Schauma (різні серії) – 78,90 грн замість 131,90 грн.

М’ясні продукти:

Ковбаса "Лікарська" – 111,90 грн замість 187,60 грн;

– 111,90 грн замість 187,60 грн; Ковбаса "Губернська" – 85,90 грн замість 143,90 грн;

– 85,90 грн замість 143,90 грн; Ковбасний виріб "Часникова" – 51,90 грн замість 86,90 грн.

Напої:

Чай Lovare "Імбирний ранок" – 31,20 грн замість 52,30 грн;

– 31,20 грн замість 52,30 грн; Бленд Champagne Splashes – 47,20 грн замість 78,90 грн.

Знижки в "АТБ". Фото: скріншот з магазину

Товари та продукти в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яких 10 товарах в "Сільпо" можна значно заощадити.