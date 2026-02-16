Рус

До -40% на все, що потрібно щодня: на чому зекономити в "АТБ"

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Автор
Ціни в "АТБ" Новина оновлена 16 лютого 2026, 14:11
Ціни в "АТБ". Фото Колаж "Телеграфу"

Знижки триватимуть не так довго

У мережі супермаркетів "АТБ" діє нова хвиля знижок, яка триватиме до 17 лютого. Покупцям пропонують товари повсякденного вжитку зі знижками до 40%.

Українці можуть суттєво зекономити на побутовій хімії, засобах гігієни та продуктах харчування. "Телеграф" підготував список.

Серед найвигідніших пропозицій

Побутова хімія:

  • Пральний засіб Ariel Aqua Puder Color, 2,25 кг – 286 грн (було 484,60 грн);

Засоби гігієни та догляду:

  • Дезодорант Nivea "Чорне та Біле Невидимий" – за 83,90 грн замість 141,50 грн;
  • Чоловічий антиперспірант Nivea "Чорне та Біле" – 60,90 грн замість 102,40 грн;
  • Універсальний крем Nivea – 73,90 грн замість 123,90 грн;
  • Шампуні Schauma (різні серії) – 78,90 грн замість 131,90 грн.

М’ясні продукти:

  • Ковбаса "Лікарська" – 111,90 грн замість 187,60 грн;
  • Ковбаса "Губернська" – 85,90 грн замість 143,90 грн;
  • Ковбасний виріб "Часникова" – 51,90 грн замість 86,90 грн.

Напої:

  • Чай Lovare "Імбирний ранок" – 31,20 грн замість 52,30 грн;
  • Бленд Champagne Splashes – 47,20 грн замість 78,90 грн.
Знижки в "АТБ". Фото: скріншот з магазину
Товари та продукти в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

