Її майже ніхто ніколи не бачив: як виглядає дружина Азарова, яка любила дивні капелюшки і була в тіні

Вони разом ще зі студентських років

Микола Азаров — колишній прем’єр-міністр України, який втік до Росії слідом за Януковичем під час Революції Гідності. Поки він був публічною людиною в українській політиці, майже ніхто ніколи не бачив його дружину Людмилу. Жінка постійно жила в тіні чоловіка.

Що варто знати:

Микола та Людмила Азарови одружені понад 55 років і виховали єдиного сина Олексія

У 2014 році жінка залишила Україну разом із чоловіком, переїхавши до Росії

Наразі вони проживають в елітному підмосковному маєтку, отриманому після втечі

"Телеграф" розповідає, що відомо про шлюб Миколи Азарова, як виглядає його дружина Людмила та що про неї відомо.

Микола Азаров. Фото: dsnews.ua

Людмила Азарова – що про неї відомо?

Дружина Миколи Азарова завжди вела непублічне життя, тому про неї дуже мало інформації. Відомо, що жінка народилася 1946 року і Азарова — це її дівоче прізвище, яке взяв собі Микола Янович Пахло після весілля.

Також відомо, що Людмила за фахом була викладачем та має звання "Заслужений працівник освіти України". Вони одружилися з експрем’єром 7 листопада 1967 року, ще будучи студентами. У 1971 році у них народився єдиний син — Олексій.

Микола та Людмила Азарови. Фото: kmu.gov.ua

Примітно, що Людмила на два роки старша за чоловіка — їй зараз 80 років, а йому 78. Поки Микола Янович будував політичну кар’єру, його дружина постійно залишалася в тіні — вона ніколи не давала інтерв’ю, дуже рідко з’являлася з чоловіком на публіці. Сам Азаров рідко розповідав про свою родину. Проте, їхній шлюб виявився напрочуд міцним і тривалим.

На рідкісних фотографіях, які можна знайти в мережі, помітно, що Людмила Азарова швидше схожа на типову домогосподарку, яка "береже сімейне вогнище". А на деяких знімках можна помітити, що вона любителька дивних і хитромудрих капелюшків.

Людмила Азарова любила хитромудрі капелюшки. Фото: скріншот із відео

Під час Євромайдану, коли Микола Азаров утік із країни, Людмила, як вірна супутниця, поїхала разом із ним. За даними ЗМІ, якийсь час вона жила в Австрії, а пізніше разом із чоловіком оселилася в Росії. Відомо, що Азаров отримав елітну нерухомість від Путіна на Рубльовці, де мешкають й інші чиновники та олігархи путінського режиму. Там, ймовірно, живе експрезидент України Віктор Янукович, який втік.

Микола та Людмила Азарови. Фото: скріншот із відео

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Авакова, якого у Росії назвали наступним президентом України. Все життя жила у тіні чоловіка-політика.