Є три сценарії: як може розвиватись війна на Близькому Сході

Війни на Близькому Сході завжди мали дещо невизначений характер

Після початку бойових дій між США та Іраном ситуація може швидко зайти в глухий кут. Наразі є три найімовірніших сценарія розгортання цього конфлікту.

Кожен зі сценаріїв залежить від багатьох перемінних. Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

Що потрібно знати:

США та Ізраїль завдали масованих ударів по Ірану

Війна може розвиватись непрогнозовано

Існує три сценарії ходу конфлікту на Близькому Сході

Обмежена ескалація

"Сценарій номер один. Американці б'ють та заявляють про те, що вони вбили якихось там одіозних лідерів режиму аятол. Повстання, революція в Ірані не починається. Іран заявляє, що він щось там знищив, помстився злим американцям і все заспокоюється", — зазначив Кулеба.

За його словами, це сценарій, в якому Сполучені Штати роблять вигляд, що вони когось вбили і ослабили режим. Паралельно завідаватимуться удари по промисловим об'єктам, але головною ціллю буде зміна режиму.

"Американці знають, як не знищуй ядерну промисловість Ірану, якщо режим залишається незмінним, то все одно зрештою ця промисловість буде відновлюватись. Це обмежений результат, так як воно завжди раніше закінчувалося Всі сторони заявлять про досягнення своїх цілей. І все залишиться так, як є", — розповів Кулеба.

Він додав, що наслідком цього буде нова війна через рік або два. Адже це класичний приклад того, що можна припинити вогонь, але не закінчити війну, якщо не усунути першопричини війни — як у війні Росії проти України.

Революція та падіння режиму

"Другий сценарій, середній. В цьому сценарії американці вдарили по Ірану. В Ірані розпочалася друга хвиля революції. Революція знесла режим аятол. Всі щасливі, зализали рани. Так режим може всигнути обстріляти якісь цілі в Ізраїлі, в інших країнах. Але війна закінчилася. Справедливою перемогою", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що це позитивний сценарій. Але, на думку дипломата, він не стане найбільш ймовірним.

"Найбільш ймовірний сценарій полягає в тому, що станом на сьогодні, на момент запису цього відео, в тому, що революція провалиться, революція не знесе аятол і режим збережеться. Він втратить багато крові лідерів, буде дуже багато проблем, але ціль зміни режиму не буде досягнута", — наголосив Кулеба.

Затяжна велика війна

"Третім сценарієм є затягування війни. Режим, відчуваючи себе притиснутим до стіни, просто відпустить гальма, натисне на всі кнопки, на які тільки може натиснути", — розповів Кулеба.

Він підкреслив, що такі дії вимагатимуть від американців і Ізраїлю так само натискати ще більше кнопок. Будуть знищуватися кораблі, торговельного флоту в Червоному морі.

"І ми матимемо війну між Іраном, Ізраїлем та Сполученими Штатами, плюс неурядові військові угруповання, яка затягнеться, яка буде надзвичайно кровопролитною для учасників, але при цьому, режим на певний час ще збережеться і буде все заливати кров'ю. В цей час Іран буде докладати всіх зусиль, щоб уникнути втягнення у війну Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Тому що невідомочи насправді ці країни включаться у війну, чи вони зроблять вигляд. Ось такі є сценарії", — резюмував Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іран вдарив по кількох країнах у відповідь на атаку США та Ізраїлю. Під атакою перебували американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та Йорданії.