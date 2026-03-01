Березень грається: коли до Львова прийдуть нічні морози після потепління

Місто може прогрітись до +13 градусів

Початок березня у Львові буде нестабільним і принесе помітні температурні контрасти. Після відносно теплого дня містян знову чекатимуть нічні "мінуси".

Детальніше про те, коли саме очікувати похолодання і яких показників сягне температура, повідомили у "Meteofor". Вони дали прогноз на 10 днів.

У неділю, 1 березня, буде сонячно та по-весняному тепло — до +13 С°, однак уже вночі температура знизиться до -2 С°. У понеділок, 2 березня, пройде невеликий дощ, вдень буде +9 С°, а вночі +2 С°.

Із вівторка, 3 березня, морози знову посиляться: вночі очікується -1 С°, вдень близько +9 С°. У середу, 4 березня, прогнозується сонячна погода. Температура підстрибне до +11 С° вдень і опуститься до близько 0 С° вночі. У четвер, 5 березня, буде хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до +9 С° вдень і охолоне до +2 С° вночі. У п’ятницю, 6 березня, похолоднішає: вдень лише +6 С°, а вночі -1 С°.

Найвідчутніші морози прогнозують на вихідні. У суботу, 7 березня, сонячно, проте вночі температура впаде до -3 С°. Вдень прогнозується близько +7 С°. У неділю, 8 березня, можливий мокрий сніг, температура вночі опуститься до -2 С°, а вдень підніметься до +6 С°. На початку наступного тижня, 9-10 березня, показники на термометрах коливатимуться від 0 до +7 градусів протягом доби.

Коли у Львові підморозить. Фото: Meteofor

