Не переходьте дорогу воронам: чи правда, що ці птахи розвинені як семирічна дитина

Птахи демонструють кмітливість, соціальну поведінку та довготривалу пам’ять

Ворони мають високий інтелект — деякі дослідники порівнюють його з людським, нібито цей птах досягає рівня мислення 7-річної дитини. Однак когнітивні здібності ворони насправді не досягають такої планки.

Що потрібно знати:

Ці птахи вміють грати, обманювати та передавати традиції всередині своєї групи

Якщо ворони бачать мертву родичку, вони можуть збиратися навколо неї, але це не скорбота

Ворони здатні впізнавати обличчя людей, запам’ятовувати кривдників і навіть "мститися" роками

Про це розповіла науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України орнітолог Наталія Атамась в інтерв’ю РБК-Україна. За її словами, ворони, ворони здатні грати, дурити, передавати якісь традиції, але до 7-річних дітей їм далеко.

Вона зазначила, що ці птахи можуть досить швидко вчитися і навіть ділитися інформацією між собою своїми способами.

"Деякі дослідники навіть інтерпретують елементи скорботи у їх поведінці: коли ті бачать мертву ворону, то збираються навколо неї", — розповідає Атамась.

Але одразу науковий співробітник додає, що це скоріше запам’ятовування місця чи обставин смерті родича з метою власної безпеки, а не скорбота.

Ворон. Фото: Вікіпедія

Також ворони здатні запам’ятовувати обличчя агресора і можуть "мститися" роками, передаючи інформацію про свого ворога наступному поколінню.

"Були експерименти, коли люди одягали різні маски і навмисне агресивно поводилися біля ворон: кричали, кидалися камінням. І ворони їх запам’ятали. Достатньо було хоча б одну ворону образити, як уже решта в околицях нападали на цю людину", — пояснила орнітолог.

І цей ефект тривав довго. Тобто перші ворони-учасниці експерименту вже померли, але в інших ворон залишилася традиція нападати на людину у гумовій масці.

Чому саме 7 років?

Цей вік часто використовують як еталон когнітивного розвитку людини: приблизно 7 років діти вже вміють планувати дії, розуміти причинно-наслідкові зв’язки, вирішувати логічні завдання, маніпулювати інформацією та передбачати наслідки своїх дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим насправді займаються орнітологи та скільки заробляють.