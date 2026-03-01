Не переходьте дорогу воронам: чи правда, що ці птахи розвинені як семирічна дитина
Птахи демонструють кмітливість, соціальну поведінку та довготривалу пам’ять
Ворони мають високий інтелект — деякі дослідники порівнюють його з людським, нібито цей птах досягає рівня мислення 7-річної дитини. Однак когнітивні здібності ворони насправді не досягають такої планки.
Що потрібно знати:
- Ці птахи вміють грати, обманювати та передавати традиції всередині своєї групи
- Якщо ворони бачать мертву родичку, вони можуть збиратися навколо неї, але це не скорбота
- Ворони здатні впізнавати обличчя людей, запам’ятовувати кривдників і навіть "мститися" роками
Про це розповіла науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України орнітолог Наталія Атамась в інтерв’ю РБК-Україна. За її словами, ворони, ворони здатні грати, дурити, передавати якісь традиції, але до 7-річних дітей їм далеко.
Вона зазначила, що ці птахи можуть досить швидко вчитися і навіть ділитися інформацією між собою своїми способами.
"Деякі дослідники навіть інтерпретують елементи скорботи у їх поведінці: коли ті бачать мертву ворону, то збираються навколо неї", — розповідає Атамась.
Але одразу науковий співробітник додає, що це скоріше запам’ятовування місця чи обставин смерті родича з метою власної безпеки, а не скорбота.
Також ворони здатні запам’ятовувати обличчя агресора і можуть "мститися" роками, передаючи інформацію про свого ворога наступному поколінню.
"Були експерименти, коли люди одягали різні маски і навмисне агресивно поводилися біля ворон: кричали, кидалися камінням. І ворони їх запам’ятали. Достатньо було хоча б одну ворону образити, як уже решта в околицях нападали на цю людину", — пояснила орнітолог.
І цей ефект тривав довго. Тобто перші ворони-учасниці експерименту вже померли, але в інших ворон залишилася традиція нападати на людину у гумовій масці.
Чому саме 7 років?
Цей вік часто використовують як еталон когнітивного розвитку людини: приблизно 7 років діти вже вміють планувати дії, розуміти причинно-наслідкові зв’язки, вирішувати логічні завдання, маніпулювати інформацією та передбачати наслідки своїх дій.
