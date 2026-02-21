Пам’ятник з пафосною цитатою та пластикові квіти. Як виглядає могила зрадника Іллі Киви (фото)

Тіло Іллі Киви було віддано кремації

Колишнього народного депутата від "ОПЗЖ" Іллю Киву, який підспівував російській пропаганді та втік до Москви, убили у грудні 2023 року. Поховали політика на Ваганьковському цвинтарі, але через півроку після смерті.

Що відомо:

Ілля Кива був радником ексміністра МВС Авакова та депутатом партії "ОПЗЖ"

Політик запам’ятався своїми проросійськими поглядами та скандальними інцидентами

Кива втік з України та перебрався до Москви, де був убитий та похований на Ваганьківському цвинтарі

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про вбивство колишнього депутата та як виглядає його могила. Ми дізналися деякі подробиці.

Ілля Кива — що про нього відомо

Український політик Ілля Кива був одним із найскандальніших депутатів України. Народився він 2 червня 1977 року у Полтаві. Політичний шлях розпочав після Революції Гідності у 2014 році, під час якої познайомився із керівником "Правого сектору" Дмитром Ярошем.

Ілля Кива розпочав політичний шлях у 2014 році

Незабаром Кива очолив полтавський центр "Правого сектору", а також став регіональним політичним керівником цієї структури на сході України. З жовтня 2016 до червня 2017 року Кива обіймав посаду радника міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Ілля Кива та Арсен Аваков

У 2019 році політик балотувався до парламенту за списком партії "Опозиційна платформа — За життя" і пройшов до Верховної Ради. Тоді його риторика ставала дедалі проросійською, заяви — дедалі резонанснішими, а ім’я регулярно з’являлося у скандальних хроніках.

Ілля Кива був депутатом від партії "ОПЗЖ"

У січні 2022 року Кива залишив Україну, спочатку його помітили в Іспанії, а невдовзі він з’явився в Росії та попросив політичного притулку. Колишній депутат став одним із найгучніших прихильників кремлівської пропаганди.

В Україні проти нього запровадили санкції, а Офіс генерального прокурора висунув звинувачення у державній зраді.

Як загинув Ілля Кива і як виглядає його могила

Іллю Киву знайшли мертвим 6 грудня 2023 року у Московській області. Згодом Служба безпеки України офіційно підтвердила свою причетність до ліквідації колишнього народного депутата. Про це публічно заявив голова СБУ Василь Малюк.

Ілля Кива був убитий у Москві

Після вбивства тіло Киви кремували. Однак урну з прахом поховали лише через півроку на Ваганьковському цвинтарі у Москві.

Згодом на могилі встановили пам’ятник — гранітну плиту із портретом, ім’ям та датою смерті. На камені також вибито фразу, що належала політику: "Моя сила в моїй вірі". Меморіал оздоблений пластиковими квітами.

Як виглядає могила Іллі Киви

"Телеграф" писав раніше, як загинув Денис Монастирський. Ми дізналися, що відомо про трагедію у Броварах і як виглядає могила міністра МВС.