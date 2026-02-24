Рус

Зеленський вперше показав бункер на Банковій. Як виглядає укриття президента (відео)

Олена Руденко
Володимир Зеленський, укриття на Банковій Новина оновлена 24 лютого 2026, 09:02
Володимир Зеленський, укриття на Банковій. Фото Колаж "Телеграф"

Саме в цьому бункері працювали президент та Уряд в перші дні великої війни

Президент України Володимир Зеленський вперше показав свій бункер на Банковій. Саме звідти він проводив перші розмови з лідерами світу на початку повномасштабної війни.

Зеленський записав звернення до українців в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме в цьому укритті, почавши зі свого маленького кабінету. Президент пройшовся бункером та вперше показав його українцям.

Зеленський у своєму кабінеті у бункері
Багато що робилося саме тут – ми ніколи раніше не показували цей об’єкт. Зараз він порожній, зрозуміло, а на початку війни… на початку війни тут були сотні людей. Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас, до людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень – усе необхідне для того, аби Україна вистояла, — сказав президент

Коридори укриття на Банковій
Картина на стіні бункеру на Банковій
Зеленський у коридорах укриття на Банковій
Довгі коридори бункеру на Банковій
В бункері — низька стеля та вузькі коридори, є таблички "Уряд", "Верховна Рада", "Офіс президента". За словами Зеленського, в цих тунелях звучала "і офіційна мова, і нелітературна".

Кабінет для засідань під землею на Банковій
Табличка керівництва Кабміну у бункері на Банковій
Табличка апарату ВР у бункері на Банковій
Офіс президента у бункері на Банковій
Так виглядає тунель укриття на Банковій
Президент у своєму зверненні згадав найбільш болючі моменти від початку війни Росії проти України. В ході звернення він йшов коридорами бункеру й врешті піднявся наверх.

Але весь цей час ми не даємо гніву з’їсти нас зсередини, українці перетворюють власну лють на енергію для боротьби й доводять: можна змусити нас спуститись у сховище, але неможливо загнати Україну під землю назавжди. Ми неодмінно підіймаємось, повертаємось, ми продовжуємо боротися, бо боремось ми за життя. За право стояти на своїй землі, дихати своїм повітрям, — сказав Зеленський

Нагадаємо, Зеленський напередодні четвертих роковин війни дав інтерв'ю Financial Times. "Телеграф" розповів про головні заяви президента.

