Завжди була за кадром, але не сиділа без діла: чим займалася Олена Зеленська, перш ніж стала першою леді

Дружина Володимира Зеленського не була звичайною домогосподаркою

Олена Зеленська – дружина президента України Володимира Зеленського та перша леді з 2019 року. До нового статусу вона мала успішну кар’єру у студії "Квартал 95".

Що варто знати:

Олена Зеленська здобула диплом архітектора з відзнакою, але ніколи не працювала за фахом

Вона була сценаристкою студії "Квартал 95" та створювала сценарії для популярних гумористичних шоу

До президентства чоловіка Зеленська свідомо уникала публічності, працюючи виключно "за кадром"

"Телеграф" розповідає чим займалася Олена Зеленська до того, як стала першою леді.

Володимир та Олена Зеленські. Фото: Getty Images

Зеленська до 2019 року – що про неї відомо?

До заміжжя та президентства чоловіка Олена Зеленська здобула архітектурну освіту. Вона на відмінно закінчила будівельний факультет Криворізького технічного університету. Однак, як зізнавалася пізніше, вона жодного дня не працювала за фахом, оскільки на останніх курсах почала активно займатися КВК, була задіяна у творчості та гуморі.

Олена Зеленська. Фото: соцмережі

Разом із Володимиром Зеленським Олена зі студентських років готувала номери та сценарії для виступів у КВК. Згодом це переросло у професійну діяльність в складі авторської групи "Оптіміст і песиміст".

Коли з’явився "Квартал 95", Олена Зеленська не залишилася осторонь. Проте вона не була публічною особою і воліла залишатися "за кадром", займаючись творчою складовою проектів.

Володимир та Олена Зеленські. Фото: соцмережі

Відомо, що дружина Зеленського займалася написанням сценаріїв для програм студії, серед яких "Вечірній квартал", "Розсміши коміка", "Вечірній Київ" та "Жіночий квартал". У 2009 році вона виступила одним із сценаристів фільму-мюзиклу "Як козаки". Також Олена була задіяна у роботі над серіалом "Слуга народу".

Олена Зеленська. Фото: соцмережі

Під час президентської кампанії Володимира Зеленського Олені довелося вийти з тіні та стати публічною. Це продовжилося і під час її нової негласної посади першої леді. Тепер Зеленська є однією з найбільш публічних особистостей в Україні, яку знають і поважають далеко за межами нашої країни.

Володимир та Олена Зеленські. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, яке прізвище раніше носила перша леді України. Вона не завжди була Зеленською.