Зеленський оголосить про вибори 24 лютого? Що дізналися ЗМІ та сказали в Офісі президента

Швидкого проведення виборів та референдуму від Києва вимагає Вашингтон

Оголошень про вибори в Україні не буде, поки не буде безпеки. Так в Офісі президента прокоментували інформацію Financial Times, що Україна почала готувати проведення президентських виборів, які мають відбутися в один день спільно з референдумом щодо мирної угоди з Росією і про які нібито буде оголошено у четверту річницю повномасштабної війни.

Що треба знати:

США наполягають, щоб Україна якнайскоріше уклала мирну угоду та провела вибори

Якщо Київ проігнорує вимогу про вибори Вашингтон не надасть гарантій безпеки

В ОП погодилися на підготовку виборів у надзвичайно стислі терміни

Про те, що виборчий процес не почнеться, поки триває активна фаза війни, повідомило джерело "РБК-Україна". Financial Times з посиланням на українських і західних чиновників та осіб, обізнаних із ситуацією, написав, що Україна почала готувати вибори під тиском США щодо завершення мирних переговорів між Україною і Росією навесні.

Зеленський може дати старт виборчому процесу вже 24 лютого

Зазначається, що підготовка до виборів почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування (вибори президента та референдум) до 15 травня. Якщо Київ не погоджується, то може втратити запропоновані Сполученими Штатами гарантії безпеки.

За словами співрозмовників видання, президент України Володимир Зеленський має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Тобто — у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський

Як сказали джерела, близькі до президента, він і його команда дали зрозуміти адміністрації Трампа, що вони готові до надзвичайно стислих термінів. Готовність є попри логістичні труднощі проведення голосування у стислі терміни в умовах війни.

Згідно з робочим графіком, Верховна Рада в березні та квітні буде займатися внесенням необхідних правових змін, які необхідні для проведення вибори в умовах воєнного часу.

Водночас FT зазначає, що українські та західні офіційні особи наголосили, що графіку та ультиматуму США навряд чи вдасться дотриматися. Причина в тому, що це залежить від кількох факторів, зокрема й від можливості досягнення прогресу в мирній угоді з главою Росії Володимиром Путіним.

Гарантії безпеки від США — перспективи

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти Києву, що надання гарантій безпеки залежить від готовності України до укладення ширшої мирної угоди, яка, ймовірно, включатиме передачу Донбасу Росії. Вашингтон хоче завершити мирний процес до 15 травня.

Нагадаємо, раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA, що вибори президента в Україні можуть пройти вже у травні 2026 року. Втім є й інші сценарії.