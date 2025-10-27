Зрадив дружині з коханкою: що відомо про особисте життя Трампа

Трамп має п'ятеро дітей від різних жінок

Президент США Дональд Трамп мав насичене особисте життя. До Меланії Трамп, з якою він у шлюбі 20 років, він був двічі одружений.

Перша дружина Дональда Трампа

Першою дружиною мільярдера була дизайнерка та підприємиця Івана Зельнічкова. Вона народилась у Чехословаччині та навчалась у Карловому університеті у Празі. Івана професійно займалась лижним спортом.

Івана Зельнічкова, фото Getty Images

З Трампом Зельнічкова познайомилась у 1976 році. Через рік вони повінчалися у Мармуровій колегіальній церкві. Вступивши у шлюб, Івана почала брати участь у бізнесі свого чоловіка. Там вона стала керівником у компанії The Trump Organization і працювала віцепрезиденткою з питань дизайну інтер'єру. Також Івана створювала інтер'єр для готелю Trump Tower Baku.

Зельнічкова і Трамп, фото Getty Images

Ексдружина Трампа обіймала посаду гендиректорки й президентки готелю та казино Trump Castle в Атлантік-Сіті та менеджерки готелю Plaza на Мангеттені. У 90-х Івана розробляла одяг, прикраси та косметику, які продавали через телемагазини Home Shopping Network і QVC London. Також вона керувала компанією моди House of Ivana.

У шлюбі з Трампом Івана народила трьох дітей: доньку Іванку та синів Еріка і Дональда. У 1992 році жінка розлучилась з Дональдом. Після цього вона випустила журнал Ivana's Living in Style та написала кілька книг: For Love Alone, Free to Love та The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again.

Трамп розлучився з Іваною у 1992 році, фото Getty Images

Також Івана видала автобіографічну книгу "Виховання Трамп". У ній вона поділилась, як виховувала дітей разом з Трампом у перші роки їхнього життя. У 2022 році Івану знайшли мертвою на сходах біля її будинку на Мангеттені. Подейкували, що вона померла від сильного удару. Жінку поховали в Бедмінстерському національному гольф-клубі Трампа.

Друга дружина Дональда Трампа

Другою обраницею бізнесмена стала акторка Марла Мейплз, з якою він зрадив Івані. Це сталося у 80-х. Марла брала участь у конкурсах краси, зокрема перемогла на "Міс Гавайські Тропіки". Також вона знімалася у картинах "Наказано знищувати", "Чорне і біле", "Закохані серця", "Любов і таємниці Сансет Біч".

Трамп і Мейплз, фото Getty Images

Трамп і Мейплз одружилися у 1993 році після народження доньки Тіффані. Вони зіграли розкішне весілля у готелі Plaza Grand у Нью-Йорку, яке транслювали на телебаченні. У 1997 році подружжя обірвало стосунки. Подейкували, що причиною стала зрада акторки з її особистим охоронцем. У 1999 році Трамп офіційно розлучився з Марлою. Вона отримала 2 мільйони доларів компенсації.

У 1999 році Трамп розлучився з Мейплз, фото Getty Images

Марла вела конкурси краси "Міс Всесвіт" та "Міс США". Також вона грала у стрічках "Любляча Аннабель", "Няня на Різдво", "Блакитні Близнюки", "Праведні дорогоцінні камені". Зараз Мейплз популяризує здоровий спосіб життя та займається питаннями захисту довкілля.

Третя дружина Дональда Трампа

Теперішньою дружиною політика є модель Меланія Трамп, до заміжжя — Кнавс. Вона народилась в Югославії та займалась модельним бізнесом. Згодом Меланія переїхала до США, де працювала у модельній агенції ID Models та у журналі Allure. Кнавс позувала для глянців Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive.

Меланія Трамп у молодості, фото Getty Images

У 1998 році Меланія познайомилася з Трампом на вечірці, присвяченій Тижню моди у Нью-Йорку. Їхня різниця у віці склала 24 роки: моделі було 28, а бізнесмену — 52. У 2004 році вони заручилися, а через рік зіграли весілля. У подружжя є спільний син Беррон Вільям.

Трамп і Меланія у 2025 році, фото Getty Images

Трамп перебуває у шлюбі з Меланією вже 20 років. За цей час він вдруге став президентом США, а вона — першою леді. Хоча у пресі періодично з'являються чутки про кризу у їхньому шлюбі, вони залишаються разом і виховують сина Беррона.

