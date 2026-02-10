Новий блеф Путіна. Чому Кремль посилює тиск на Трампа

РФ намагається переконати Трампа, що для завершення війни потрібно тиснути на Київ та Європу

Росіян переконують, що їм не варто покладати надії на американського лідера Дональда Трампа, який нібито міг би "поставити на місце" Україну та Європу та "примусити Київ погодитись із вимогами Москви".

Що потрібно знати:

Москва вважає, що США не виконують обіцянок та зобов’язань

Україна відмовляється виводити війська, а США продовжують посилювати санкційний тиск

Переговори Путіним використовуються як інструмент тиску, а не шлях до миру

Про це сказав український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников у відео на своєму YouTube-каналі. У ньому він прокоментував одну з останніх заяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Нам не можна впадати у захоплене сприйняття того, що відбувається: що президент США Дональд Трамп "поставив на місце" європейців, Володимира Зеленського і вимагає від них виконати… Це все добре, якщо ми хочемо досягти миру в Україні, але поки що ми не там", — заявляв Лавров.

Портников каже, що це не перше розчарування Кремля діями американської сторони.

У діловій газеті "Ведомости" з посиланням на анонімного учасника переговорів в Абу-Дабі також наголошується, що Росія вважає, що Сполучені Штати не виконують тих обіцянок та зобов’язань, які взяли на себе під час зустрічі президентів США та Росії. зазначив оглядач.

За інформацією анонімного джерела, близького до російського зовнішньополітичного відомства, Путін нібито був готовий обговорювати територіальні поступки та чисельність української армії, проте ключовою умовою для Росії залишалося повне "очищення" Донецької області від українських військ.

Крім того, Кремль наполягав на економічній співпраці зі США, включаючи зняття санкцій, повернення Росії на енергетичні ринки та збереження заморожених активів.

Однак Росія не побачила жодного сигналу, що Вашингтон готовий піти назустріч Москві. Україна ж своєю чергою не погоджується виводити свої війська. США тим часом послідовно витісняють Росії з енергетичних ринків та запроваджують санкції.

Розуміння Кремля: що усвідомлює Путін

Портніков каже, що є одразу кілька тенденцій, які можна легко відстежити:

По-перше, російський глава Володимир Путін починає усвідомлювати, що за посередництва Дональда Трампа йому не вдасться домогтися ні капітуляції України , ні припинення військової та фінансової підтримки Києва з боку європейських країн.

, ні припинення військової та фінансової підтримки Києва з боку європейських країн. По-друге, затяжна українська оборона з часом призводить до серйозного погіршення економічної ситуації в Росії . У країні економіка і так вже на межі виживання. І саме тому Кремль зацікавлений у так званому всеосяжному економічному партнерстві зі Сполученими Штатами.

. У країні економіка і так вже на межі виживання. І саме тому Кремль зацікавлений у так званому всеосяжному економічному партнерстві зі Сполученими Штатами. По-третє, Путін використовує переговори між РФ та Україною виключно як інструмент шантажу — як проти української сторони, так і проти США, при цьому не розраховуючи на досягнення будь-яких конкретних чи практичних результатів.

Коли міністр закордонних справ Російської Федерації (Сергій Лавров, — ред.) говорить про те, що навряд чи цей процес швидко призведе до якогось реального результату, він передусім має на увазі те, що переговори навряд чи позначаться на передвиборчих позиціях Дональда Трампа напередодні виборів до американського Конгресу. каже Портніков.

Журналіст додав, що головним інструментом шантажу з боку Росії залишається демонстрація Дональду Трампу того, що Москва не допустить успіху його миротворчих зусиль, які він розраховує завершити напередодні виборів і подати як доказ своєї здатності зупинити російсько-українську війну.

Тобто, якщо Трамп справді зацікавлений у завершенні війни, РФ очікує від нього тиску не на Росію, а на Україну та Європейський союз. Це означає спроби змусити Київ погодитись на російські умови, які, за розрахунками Москви, можуть призвести до дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та полегшити дії російських військ. Саме на ці сили Путін продовжує покладати основні надії.

До того ж розгортання нових російських сил на східному та південному напрямах може свідчити або про підготовку до нового весняного наступу, або про спробу посилити тиск на Україну та західні країни. Тобто це новий блеф Путіна.

Основні сигнали Москви наразі адресовані передусім президентові США та спрямовані на спробу схилити Вашингтон до жорсткішого тиску на Київ та його європейських союзників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Путіна образилися на Трампа через обіцянки в Анкориджі.