Чи екстрадують Міндіча з Ізраїлю: що відповіли в НАБУ

"Крапку" у справі "Мідас" поки не ставили

У листопаді 2025 року спалахнуло антикорупційне розслідування про розкрадання великої суми коштів в енергетичній сфері України. Одним із головних підозрюваних став Тимур Міндіч, якого було оголошено в розшук. Відомо, що наразі він перебуває на території Ізраїлю.

Що варто знати:

НАБУ розпочало процедуру екстрадиції фігурантів справи

Слідство співпрацює з близько 10 іноземними юрисдикціями

Процедура можлива навіть за наявності іноземного громадянства

Про те, чи планується екстрадиція фігурантів цієї справи, розповів директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

За його словами, екстрадиційна процедура щодо фігурантів провадження вже запущена, однак є складною і тривалою.

"Ми виконаємо всі необхідні дії для направлення екстрадиційних запитів і будемо працювати з Ізраїлем та іншими країнами щодо повернення фігурантів цього кримінального провадження", — заявив Кривонос.

Сергій Кривонос, директор НАБУ

Він також зазначив, що слідство активно співпрацює приблизно з десятьма іноземними юрисдикціями, зокрема країнами Європейського Союзу, у межах міжнародної правової допомоги. Йдеться про отримання даних щодо фінансових транзакцій, рахунків і майна, які можуть бути пов’язані з розкраданням коштів.

"Ми очікуємо нових деталей у цій справі. Зараз комунікуємо обережно, оскільки триває збір доказів, експертизи та отримання відповідей від міжнародних партнерів. Але це точно не фінал — слідство триває, і додаткові деталі будуть оприлюднені, щойно це стане можливим процесуально", — підкреслив директор НАБУ.

Раніше Кривонос наголошував, що навіть у разі наявності в Тимура Міндіча ізраїльського громадянства його екстрадиція не є апріорі неможливою. За його словами, міжнародна практика знає випадки, коли подібні процедури реалізовувалися, попри громадянство іншої держави.

Водночас фігуранти резонансних кримінальних проваджень зазвичай не залишаються постійно в одній країні. Вони подорожують, відвідують держави Європи та інші юрисдикції, що створює додаткові можливості для їх затримання. Саме тому, підкреслював він, критично важливо ініціювати міжнародний розшук, аби правоохоронні органи інших країн та Інтерпол мали відповідні орієнтування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після кожної масованої атаки знову постає те саме питання: коли вдасться відновити енергосистему, чи існує чіткий план або прогноз і чому одні об’єкти відбудовують місяцями, тоді як інші — роками.