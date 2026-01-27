Фільм про Меланію Трамп чекає провал у прокаті. За що його висміюють

У "Меланії" непомірно роздутий бюджет та токсичний режисер-гомофоб

Документальному фільму "Меланія" про Меланію Трамп пророкують грандіозний крах. Американці масово ігнорують стрічку, яка обійшлася у 75 мільйонів доларів, й активно висміюють рекламний галас навколо фільму в соціальних мережах. Що не так зі стрічкою про Першу леді США, розбирався "Телеграф".

Фільм "Меланія" розповідає про нелегке життя Першої леді США протягом 20 днів, що передували другій інавгурації Дональда Трампа минулого року. Прем’єра стартує цієї п’ятниці, 20 січня, одночасно у двох тисячах кінотеатрів по всій країні. Але проблема в тому, що квитки залишаються нерозпроданими — навіть з урахуванням 35 млн доларів, вкладених у рекламу компанією мільярдера Джеффа Безоса Amazon MGM Studios.

Американці масово викладають у соцмережах скриншоти розкладу сеансів із великою кількістю нерозпроданих місць, пише видання The Independent. У низці кінотеатрів Нью-Йорка та Лос-Анджелеса квитки взагалі не продаються. У ходу жарт, що квитки скуповують фанатичні республіканці, аби "надути" цифри прокату. Збудилися не лише соцмережі: документалку активно висміюють у ток-шоу на ТБ.

За прогнозами Національної дослідницької групи, "Меланія" збере не більш як два мільйони доларів за перші вихідні прокату. Максимальна цифра, яку називають експерти, — 5 млн. Тобто окупиться, у кращому разі, п’ятнадцята частина бюджету.

Також експерти вказують на ненормально високу вартість виробництва документальної стрічки. Для порівняння, бюджет найвідомішої американської документалки "Фаренгейт 9/11" Майкла Мура ("Золота пальмова гілка" Каннського кінофестивалю-2004) становив усього 6 млн доларів.

Меланія Трамп — виконавча продюсерка і фактично обличчя проєкту. Водночас вона сама запевняє, що "це не політичний фільм". Справді, судячи з трейлера, "Меланія" могла б розповідати радше про гламурне життя топ-моделі, ніж про дружину президента наймогутнішої держави світу. У матеріалі видання Daily Beast фільм без обиняків називають "документальною вітриною марнославства".

Окремої згадки варта токсична фігура режисера фільму Бретта Ретнера, якого у 2017 році звинуватили в гомофобії та сексуальних домаганнях. Після того як Ретнера фактично викинули з професії, Меланія Трамп у такий демонстративний спосіб повернула його в кінобізнес, що також багатьох дратує.

