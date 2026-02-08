Молода Меланія Трамп засвітилася на фото з "файлів Епштейна": у мережі вказали на один нюанс

На знімку дружині Трампа 28 років

Після публікації нового масиву документів у справі Джеффрі Епштейна у соцмережах почало активно поширюватися фото, на якому нібито зображена Меланія Трамп поряд зі спільницею сексуального злочинця Гіслейн Максвелл та трьома невідомими дівчатами. Стверджується, що знімок зроблено 1998 року, коли першій леді США було 28 років.

Що потрібно знати:

У мережі розповсюджують фото, де Меланію Трамп показують серед дівчат, пов’язаних з Епштейном

Великі ЗМІ та офіційні публікації у справі не містять цього фото

Знімок швидко розійшовся по різних платформах, і користувачі припустили, що воно належить до нещодавно розсекречених матеріалів у справі Епштейна. У підписах стверджувалося, що на ньому Меланія позує разом із Максвелл і трьома іншими жінками чи дівчатами, чиї обличчя приховані.

Меланія Трамп та Гіслейн Максвелл з невідомими дівчатами

Перша дівчина зліва — це насправді Меланія, перша леді США серед групи дівчат зі Східної Європи, яких Епштейн привіз для багатих американців говорилося в одному з постів X

Однак немає жодних підтверджень, що знімок походить із пакета документів, опублікованих Міністерством юстиції 30 січня, повідомляє проєкт Fact Check. Великі ЗМІ також не використовували та не згадували це зображення у своїх матеріалах.

Перевірка за допомогою ШІ показала, що знімок, ймовірно, не повністю згенерований нейромережею, але це не відкидає цифрову обробку. Зворотний пошук не виявив надійні джерела зображення. Найраніша якісна версія була помічена як мініатюра до відео на YouTube-каналі, відомому публікацією ШІ-контенту.

У січні Міністерство юстиції США опублікувало понад три мільйони сторінок документів, пов’язаних із фінансистом та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Ім’я президента США Дональда Трампа згадується у них понад три тисячі разів. На фотографії 2000 року видно, що Трамп і його дружина були близько знайомі з Епштейном.

Трампи, Епштейн та Максвелл. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Епштейн помер у в’язниці у 2019 році, а його помічницю у червні 2022 року засудили до 20 років ув’язнення. Раніше "Телеграф" писав, ім’я якої української моделі було у "файлах Епштейна".