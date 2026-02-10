Де не переплатити майже 100 гривень на популярному вершковому маслі: порівняння цін

Різниця у вартості масла може бути суттєвою

Ціни на однакові продукти у різних супермаркетах можуть значно відрізнятись. Різниця може становити кілька десятків гривень або доходити до 100 гривень.

"Телеграф" порівняв вартість популярних марок масла у торгових мережах, щоб показати, де його можна купити дешевше. Серед марок "Ферма" та "President". Дані взяли з "GoToShop".

Масло "Ферма" Селянське солодковершкове 73% (180 г) найдешевше наразі у "Сільпо" — 90,99 грн. У "АТБ" таке масло коштує 103,90 грн, у "Metro" — 108,16 грн, а в "Auchan" — 131,40 грн. Таким чином у "Сільпо" ця упаковка на майже 40 гривень дешевша, ніж у "Auchan".

Порівняння цін на вершкове масло у супермаркетах. Фото: GoToShop

Інше масло — "President" кисловершкове несолоне 82% (400 г) — також має різні ціни. Найнижча ціна зараз у "Auchan" — 355,0 грн. У "Сільпо" його продають дорожче — від 399,0 до 449,0 грн, залежно від акції чи магазину.

Скільки коштує масло "Президент" в різних магазинах. Фото: GoToShop

Тож, на першому вдасться зекономити 40 гривень, а на другому від 44 до 94 гривень.

