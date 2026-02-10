Шмигаль знову у справі: українці наробили мемів про звільнення Поплавського

Українці блискуче жартують про Юного орла

Багаторічний ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський втратив свою посаду. Він більше не очолює навчальний заклад.

Українці не залишили подію поза увагою – у мережі вже помчали меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі з них.

Володимир Попов пожартував, що колишній ректор КНУКіМ залишив свою посаду, щоб стати президентом. Він опублікував зображення Поплавського на тлі Овального кабінету та додав, що "герб США – це юний орел".

Михайло Поплавський в Овальному кабінеті

Нагадаємо, "Юний орел" – назва одного з хітів співочого ректора. Після виходу пісні це прізвисько приклеїлося до Поплавського. Тому один з інтернет-користувачів відніс повідомлення про його звільнення до рубрики "Новини орнітології". Він написав, що поки Лелека летить на Євробачення, Юний орел вилітає з КНУКіМ.

Інший українець опублікував фото рукостискання Михайла Поплавського і міністра енергетики Дениса Шмигаля з жартом про те, що вже відомо, хто займе крісло, що звільнилося.

Іронія полягає в тому, що колишній прем’єр-міністр короткий час обіймав посаду голови Міністерства оборони, а нещодавно очолив Міністерство енергетики. Це сталося після корупційного скандалу у відомстві, внаслідок якого свої посади втратили Герман Галущенко та Світлана Грінчук.

Михайло Поплавський та Денис Шмигаль

Наступний мем також жартівливо натякає на те, що Шмигаль стане ректором навчального закладу.

Смішний мем про звільнення Михайла Поплавського

У соцмережах українці також писали, що там, де навчався американський злочинець Джеффрі Епштейн, Поплавський викладав, натякаючи на сексуальні скандали, які переслідували його раніше.

За інформацією ЗМІ, причиною втрати посади ректора стало закінчення контракту. Михайло Поплавський, який сам називав себе "співочим ректором", очолював Київський національний університет культури та мистецтв (КНУКіІ) понад 30 років. Вперше його було призначено на цю посаду 21 квітня 1993 року. У 44 роки він став наймолодшим ректором в Україні на той час.

Раніше "Телеграф" підготував добірку найпопулярніших пісень Михайла Поплавського, котрі багато років на слуху українців.