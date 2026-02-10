Легенда йде: Поплавський втратив посаду, яку обіймав понад 30 років

У нього завершився термін контракту

Багаторічний ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський втратив свою посаду. Він більше не очолює навчального закладу.

Як пише видання РБК-Україна з посиланням на джерела у Міністерстві освіти та науки України, причиною втрати посади ректора стало закінчення його контракту.

Михайло Поплавський, який сам називав себе "співаючим ректором", очолював Київський національний університет культури та мистецтв (КНУКіМ) понад 30 років. Вперше його було призначено на цю посаду 21 квітня 1993 року і він став наймолодшим ректором в Україні на той час — йому було 44 роки.

У 1995 році Поплавського на короткий час зняли з посади ректора, але після судових розглядів та підтримки студентів він повернувся до своїх обов’язків та продовжив керівництво навчальним закладом.

Михайло Поплавський. Фото: відкриті джерела

В офіційних джерелах період ректорства Поплавського зазначається як 1993-2015 роки. Справа в тому, що після 2015 року цю посаду у виші перейменували на президента, і Поплавський обіймав її далі. Зокрема, його було переобрано у 2021 році.

У лютому 2026 року, як стало відомо, у 76-річного Поплавського завершився термін контракту і він втратив посаду керівника КНУКіМ.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди пропав Кость Гнатенко та як він зараз виглядає. Він був одним із перших у шоу-бізнесі, хто зробив камінг-аут.