Щасливий чоловік і батько трьох дітей. Що відомо про родину Віталія Кіма і як виглядає його дружина

Юлія стала дружиною після шестирічного роману

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім вже дев'ять років перебуває у шлюбі. Дружина політика раніше працювала у дитячому садку.

Що потрібно знати:

Віталій Кім познайомився із майбутньою дружиною на концерті у Миколаєві

Після весілля Юлія залишила роботу вихователя

Політик — батько трьох дітей: двох дочок і сина

Дружину Віталія Кіма звуть Юлія. Вони познайомилися у 2010 році на святковому концерті на честь Дня міста Миколаєва, розповіло подружжя в інтерв’ю у 2023 році. Того дня Віталій підійшов до Юлії, поцікавився, чи не холодно їй, і між ними почалася розмова. У 2016 році вони одружилися.

Тоді Юлія працювала вихователем у дитячому садку, але після весілля вона зауважила, що робота забирала в неї багато часу і сил. І вирішила звільнитися.

Коли ми познайомилися, я ще працювала. Потім Віталік на це все подивився, що я дуже зайнята, завжди якісь аплікації, малюнки. І я якось подумала, що, мабуть, все Юлія Кім

Про призначення чоловіка головою Миколаївської ОВА Юлія дізналася з новин. Після цього на Віталія у мережі посипався шквал критики, і жінка перестала читати коментарі. Ідея можливого президентства чоловіка їй не подобається.

Ні, ні і ще раз, ні. Я не хочу про це думати і впевнена, що цього не буде Юлія Кім

Віталій Кім — батько трьох дітей: дочок Євгенії та Олександри (від попереднього шлюбу) та сина Руслана.

Під час повномасштабного вторгнення Юлію з сином було евакуйовано в безпечне місце, а в листопаді 2022 року сім’я повернулася до рідного Миколаєва. Тоді кохану політик зустрічав із букетом квітів.

