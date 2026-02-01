Рус

Донька не носила прізвище батька, а син народився, коли дружині було 50: що відомо про дітей Ляшка

Наталія Дума
Новина оновлена 01 лютого 2026, 22:54
Раніше "радикал" часто ділився знімками дітей у соцмережах

Олег Ляшко — командир батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади та колишній народний депутат України. Зі своєю дружиною він разом вже понад 20 років і за цей час у них народилося двоє дітей.

Що варто знати

  • Попри публічність батька, 22-річна донька Олега Ляшка Владислава довго інше прізвище — Горбенко
  • Молодший син Олександр з’явився на світ у 2020 році, коли дружині політика Росіті Сайранен виповнилося 50 років
  • Раніше політик хизувався тим, що його донька самостійно заробляла на навчання роботою на фермі, але вже кілька років не ділиться подробицями життя дітей

Цікаво, що Олег Ляшко і Росіта Сайранен узаконили свої стосунки лише у 2018 році. До цього вони жили у цивільному шлюбі.

Що відомо про дітей Олега Ляшка

Первістка політика звати Владислава Горбенко. Ляшко ніколи не приховував свою доньку — він часто показував її фото у соцмережах. Зараз їй близько 22 років. Цікаво, що дівчина тривалий час не носила прізвище батька, але причина невідома.

Олег Ляшко з донькою
Зміни з’явилися лише згодом — у декларації за 2019 рік Олег Ляшко вперше зазначив, що донька змінила прізвище та по батькові. Відтоді у документах вона вказана як Ляшко Владислава Олегівна.

Олег Ляшко донька і дружина
У 2016 році лідер фракції Радикальної партії розповів, що його донька працює на фермі і заробляє свої перші гроші, щоб оплатити своє навчання. За словами Ляшка, Владислава доглядала за кіньми та птицею. Проте скільки тоді заробляла дівчина, не відомо.

Олег Ляшко і його донька Владислава
Олег Ляшко дочка Владислава
Молодшого сина Олега Ляшка звати Олександр. Він народився у 2020 році, коли Росіті було 50. Батько не приховує, що син народився природним шляхом від них із Росітою, і не є усиновленим.

Дружина Олега Ляшка Росіта
Олег Ляшко часто публікував фото з дітьми в соціальних мережах, особливо коли вони були меншими. Це створювало образ зразкового сім'янина.

Олег Ляшко, його дружина Росіта і син Сашко
Проте деталей про освіту, хобі чи професійні плани дітей у відкритих джерелах практично немає. Останні кілька років, від початку повномасштабного вторгнення, екснардеп світлини нащадків не публікує — тепер він зосередився на службі.

