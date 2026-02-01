Донька не носила прізвище батька, а син народився, коли дружині було 50: що відомо про дітей Ляшка

Раніше "радикал" часто ділився знімками дітей у соцмережах

Олег Ляшко — командир батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади та колишній народний депутат України. Зі своєю дружиною він разом вже понад 20 років і за цей час у них народилося двоє дітей.

Що варто знати

Попри публічність батька, 22-річна донька Олега Ляшка Владислава довго інше прізвище — Горбенко

Молодший син Олександр з’явився на світ у 2020 році, коли дружині політика Росіті Сайранен виповнилося 50 років

Раніше політик хизувався тим, що його донька самостійно заробляла на навчання роботою на фермі, але вже кілька років не ділиться подробицями життя дітей

Цікаво, що Олег Ляшко і Росіта Сайранен узаконили свої стосунки лише у 2018 році. До цього вони жили у цивільному шлюбі.

Що відомо про дітей Олега Ляшка

Первістка політика звати Владислава Горбенко. Ляшко ніколи не приховував свою доньку — він часто показував її фото у соцмережах. Зараз їй близько 22 років. Цікаво, що дівчина тривалий час не носила прізвище батька, але причина невідома.

Олег Ляшко з донькою. Фото: instagram.com/liashko/

Зміни з’явилися лише згодом — у декларації за 2019 рік Олег Ляшко вперше зазначив, що донька змінила прізвище та по батькові. Відтоді у документах вона вказана як Ляшко Владислава Олегівна.

Олег Ляшко з донькою Владиславою та дружиною Росітою. Фото: instagram.com/liashko/

У 2016 році лідер фракції Радикальної партії розповів, що його донька працює на фермі і заробляє свої перші гроші, щоб оплатити своє навчання. За словами Ляшка, Владислава доглядала за кіньми та птицею. Проте скільки тоді заробляла дівчина, не відомо.

Олег Ляшко і його донька Владислава. Фото: golos.ua

Донька Олега Ляшка. Фото: instagram.com/liashko/

Молодшого сина Олега Ляшка звати Олександр. Він народився у 2020 році, коли Росіті було 50. Батько не приховує, що син народився природним шляхом від них із Росітою, і не є усиновленим.

Дружина Олега Ляшка Росіта. Фото: instagram.com/liashko/

Олег Ляшко часто публікував фото з дітьми в соціальних мережах, особливо коли вони були меншими. Це створювало образ зразкового сім'янина.

Олег Ляшко, його дружина Росіта і син Сашко. Фото з відкритих джерел

Проте деталей про освіту, хобі чи професійні плани дітей у відкритих джерелах практично немає. Останні кілька років, від початку повномасштабного вторгнення, екснардеп світлини нащадків не публікує — тепер він зосередився на службі.

