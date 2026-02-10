Один из сыновей всегда выделялся, но не лучшим: что известно про детей Ющенко и где они (фото)

Кое-кто из детей экс-президента входил к "золотой молодежи"

Виктор Ющенко – третий президент Украины, один из символов Оранжевой революции, а также отец пяти детей. На этот раз его семья оказалась в центре скандала из-за прежней невестки, которая якобы связана с криминальным авторитетом из России и имеет долг в 1,3 млрд рублей.

Что следует знать

Бывшая невестка Виктора Ющенко, Елизавета, фигурирует в деле о взыскании долга, якобы связанного с российским криминальным авторитетом

Пока старший сын экс-президента Андрей ведет непубличную жизнь в Украине, его первая жена с дочерью остаются в РФ, где покупают элитную недвижимость и драгоценности

Младшие дети Ющенко строят карьеру и учатся в престижных университетах США

Что случилось с Елизаветой Ющенко?

Бывшая жена Андрея Ющенко Елизавета, по данным росмедиа и материалов суда, фигурирует в громком финансовом деле в РФ. Кубанский предприниматель требует от нее и ее экс-мужа Сергея Ефимцева возвращения долга, который с учетом процентов достиг около 1,3 млрд рублей. Средства, по версии истца, ссужали частями в 2023 году и тратили на недвижимость в Подмосковье, квартиру во Франции стоимостью около 7 млн евро, драгоценности и элитные авто. В то же время, росСМИ утверждают, что Ефимцев на самом деле является Вахтангом Лалиашвили ("Ваха Маленький") — лицом с репутацией криминального авторитета. Несмотря на развод пара, суд признал долговые обязательства общими, что и послужило основанием для претензий к Елизавете.

Елизавета, бывшая невестка Ющенко. Фото instagram.com/liza_u

Что известно о детях Виктора Ющенко

Виталина Ющенко – старшая дочь третьего президента от первого брака со Светланой Колесник. Сейчас ей 45 лет и она воспитывает троих детей – Доминику, Виктора и Андриану. В прошлом она была дизайнером и моделью, основала собственный бренд одежды. В "шапке" ее профиля в Инстаграм отмечено, что она волонтер, амбассадор культуры и креатор программы "Код нации".

Виктор Ющенко с дочерью Виталиной. Фото: instagram.com/vitalinayushchenko

Во время полномасштабного вторжения ее дом пострадал от ракетных обстрелов, но судя по всему, она продолжает жить в Украине. Недалеко от дома Виталины в 2024 году упали обломки сбитой ракеты.

Виталина Ющенко. Фото: instagram.com/vitalinayushchenko

От первого брака у Виктора Ющенко родился еще один сын – Андрей. Когда-то он входил в "золотую молодежь" и из-за дерзкого образа жизни и безнаказанности ему дали прозвище — "сын Бога". Он известен светской жизнью – дорогие автомобили, вечеринки, громкие истории в медиа.

Андрей Ющенко и его первая жена Елизавета. Фото из открытых источников

Женился Андрей дважды — первый брак с Елизаветой Ефросининой завершился разводом и принес ему дочь Варвару, живущую с матерью в России. Второй брак с Еленой Безуглой подарил сыну Ющенко сына в 2022 году. Сейчас он живет в Украине, но не ведет публичный образ жизни.

Виктор Ющенко, Андрей Ющенко, Елена Безуглая. Фото: https://mama-choli.com.ua/

София-Виктория Ющенко – дочь Виктора Ющенко и Екатерины Чумаченко. Она родилась в 1999 году, сейчас ей 27 лет. Училась в Нью-Йоркском университете и продолжила обучение в Стэнфордском университете. В школьные годы София была капитаном команды по баскетболу. Ющенко как-то шутил, что у девочки было много поклонников и их приходилось "гнать метлой".

Виктор Ющенко с супругой и пятью детьми. Фото: debaty.sumy

Сейчас девушка работает в компании APCO, где консультирует правительственные и неправительственные организации по инициативе в поддержку Украины, а также запустила программу Code for Ukraine для обучения программированию подростков, пострадавших от войны.

Кристина Ющенко – еще одна дочь Виктора Ющенко от второго брака. Она родилась в 2000 году. О ней в сети меньше информации. Известно, что в 2016 году девушка выбирала между семью университетами, куда хочет поступить. Она остается менее публичной среди детей экс-президента.

Дочери Виктора Ющенко София-Виктория, Кристина и сын Тарас. Фото из открытых источников

Виталина и Кристина Ющенко. Фото: Инстаграмм

Самый младший сын Виктора Ющенко и Екатерины Чумаченко – Тарас, он родился в 2004 году. Сейчас он учится в одном из самых престижных мировых университетов Massachusetts Institute of Technology (США), изучает инженерные и технические направления ракеты, самолеты и космические технологии. Недавно Тарас вместе с родителями встретился с Михайлом Поплавским, который 10 февраля потерял должность ректора Киевского университета культуры и искусств.

Виктор Ющенко с супругой и сыном Тарасом встретились с Поплавским. Фото: Фейсбук

