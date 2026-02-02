Не США і не НАТО. Хто насправді може стати надійним гарантом безпеки України

Командир 3-го армійського корпусу Жорін назвав найнадійніший варіант для Києва

Головним гарантом безпеки України по суті може бути лише сама Україна, адже розраховувати на інші країни досить ризикова справа. Наразі жоден іноземний солдат чи армія не готові віддавати своє життя за чужу країну.

Про це розповів Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу, головному редактору OBOZ.UA Оресту Сохару. На його думку, підтримка України зброєю чи фінансова не порівнюється з гарантіями безпеки.

Що треба знати:

Наразі більш-менш сучасну армію мають лише США

Міцна армія та економіка України — одна з гарантій безпеки

Війна в Україні не може порівнюватися з іншими у світі, адже має зовсім інші умови

За словами Жоріна, наразі жодна армія у світі не готова воювати за Україну. Якби гарно американці чи європейці не ставились до українців, вони не розуміють навіщо їм помирати за чужу державу. Так, були приклади втручання США в Ірані, Афганістані чи В'єтнамі, але це інша ситуація.

"Тут була абсолютно прагматична оцінка своїх умовних втрат і ресурсів, які вони отримують. І США на той момент (у В'єтнамі чи Ірані — ред.) порахували, що це буде їм вигідно, що там життя їх солдатів буде коштувати тієї нафти тощо", — каже військовий.

Однак у випадку України такий прорахунок не спрацює. Ба більше, війна в Україні чи Ірані — це абсолютні різні історії, які не можна порівнювати. На думку Жоріна, не слід забувати, що той рівень бойових дій, який зараз є на нашій території досить високий.

"Це ж не вкрасти Мадуро (президента Венесуели — ред.) з одним загоном спецпризначенців. Цей загін на цій війні може закінчитись просто за дві хвилини і від нього нічого не залишиться. Це ось така війна. Тут абсолютно інші умови і правила", — каже військовий.

Жорін назвав основні гарантії безпеки, на які Україна може покластись:

Найголовніше — українські Сили оборони, їх побудова, їх модернізація, їх підсилення і так далі. Армія України найбільший гарант безпеки і найнадійніший в питані з Росією. Але тут не слід забувати, що велику роль відіграє підтримка партнерів. Адже армію треба підсилювати.

Другий елемент — це економічна складова. Наразі наша держава не може забезпечити тих, потреб які має, не говорячи про перспективи. Тому фінансова підтримка союзників дуже важлива.

Третє — українці мають розуміти, що з усіх умовних гарантів безпеки України лише США мають більш-менш сучасну армію та зброю. Ця країна продовжує розвивати свій військово-оборонний комплекс на відміну від Європи та НАТО.

"Я не дуже впевнений, що солдати НАТО витримають і зможуть чимось серйозно в цьому допомогти. Але підтримати і побудувати нормальну українську армію, яка буде гарантією в нашій безпеці — інше питання. Це можна зробити", — резюмує військовий.

