Киянка потрапила у розшук ТЦК. Хто з жінок зобовʼязаний стати на військовий облік насправді

В Україні під час дії воєнного стану деякі жінки повинні обов'язково стати на військовий облік, однак примусової мобілізації немає. Втім одна з киянок розповіла, що її занесено в "Резерв+" як ухилянтку.

Про це повідомляє "Суспільне". За словами Ірини Харациді-Логінової, її безпідставно внесли до реєстру військовозобов'язаних.

Жінка немає медичної чи навіть фармакологічної освіти, яка є підставою для обліку. Ба більше, вона не зверталась до Територіального центру комплектування (ТЦК) для уточнення даних тощо.

Ірина працює керівницею відділу кадрів в одній з компаній. Торік, коли подавала звітність у Міністерство оборони щодо військовозобов'язаних — побачила і свої дані. Спочатку подумала, що це помилка, але потім виявилось, що в "Резерві+" вона має статус "У розшуку".

Чи можуть в Україні мобілізувати жінок

За чинним законодавством, в Україні є мобілізація жінок, але вона виключно добровільна. Для громадянок з медичною чи фармакологічною освітою обов'язковий військовий облік та оновлення даних.

З якою освітою можна стати на облік:

медицина (лікарі, медсестри, фармацевти) — обов'язково;

зв'язок та IT;

інженерія

деякі технічні професії.

Для жінок в Україні служба можлива здебільшого на контрактній формі, добровільно. Мобілізаційний вік для громадянок України від 18 до 60 років, обов'язкова придатність за станом здоров'я.

