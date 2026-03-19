Київ сам відповідає за стан мосту Патона: у Мінрозвитку громад та територій повідомили детально

Утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона – відповідальність міста Києва. Про це повідомили, посилаючись на законодавчу базу, у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Законодавство України чітко визначає розподіл повноважень у сфері управління дорожньою інфраструктурою. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, а також мости – це відповідальність органів місцевого самоврядування. Саме вони мають безперервно забезпечувати безпечні, економічні та зручні умови руху транспорту та пішоходів вулицями і дорогами у своїх громадах. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

Відповідно до інформації міністерства, саме місцева влада відповідає за стан вулиць і доріг, зокрема в контексті безпеки руху, якості робіт з проєктування, будівництва реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів.

Фінансування цих заходів відбувається за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, визначених законодавством.

"Міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро – об’єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді Києва. Тож, саме Київська міська рада та її її виконавчий орган має повноваження і обов’язок забезпечувати його належний технічний стан. Включно з плануванням та фінансування ремонтних та відновлювальних робіт за рахунок міського бюджету", — зазначили в Мінрозвитку.

У міністерстві нагадали, що ще у 2018 році згаданий міст був визнаний таким, що перебуває у непрацездатному — аварійному стані. У 2023 році Комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, з’ясувала що протиаварійні заходи проводились лише на окремих опорах мосту у 2018 та 2019 роках. Усього на ці цілі міська влада витратила 15 мільйонів гривень. Тоді ж експерти підтвердили, що міст перебуває у п’ятому (непрацездатному) експлуатаційному стані. У подальшому, включно до дати комісійного огляду, ніяких ремонтних робіт не проводилось.

"Ці факти підтверджують тривалу відсутність системної роботи міської влади для відновлення працездатного стану мосту та фінансування відповідних робіт. Міст перебуває саме у комунальній власності міста Києва, а будь-яка передача прав та функцій замовника щодо його реставрації не припиняє обов’язку для міської влади забезпечувати його безпечну експлуатацію, створювати зручні умови руху та, насамперед, здійснювати пошук і залучення відповідного фінансування", — йдеться у повідомленні Мінрозвитку, де також наголосили, що повна відповідальність за утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона належить територіальній громаді міста Києва.

Раніше повідомлялось, що столичний міст Патона, який офіційно перебуває у п’ятому експлуатаційному стані, тобто визнаний непрацездатним, поки залишається придатним для обмеженого використання.