"Зробив" кар'єру дружині, але завжди був у її тіні: як виглядав у молодості чоловік-мільйонер Полякової

Обранець співачки старший за неї на майже 20 років

Поки Оля Полякова збирає аншлаги та не сходить з екранів, її чоловік, Вадим Буряковський, роками залишається в тіні. Хоча він — успішний бізнесмен, який і допоміг побудувати дружині кар'єру співачки.

Хоч у них різниця у віці приблизно 17 років, це не завадило їм побудувати щасливий шлюб, який триває вже понад 20 років. "Телеграф" вирішив з'ясувати, хто насправді Вадим Буряковський і як будував своє життя до знайомства із Поляковою.

Що відомо про Вадима Буряковського

Буряковський народився у Києві приблизно на початку 1960-х років, однак точну дату він принципово не афішує — це частина його "антипублічного" стилю. Про юність підприємця інформації обмаль, але відомо головне — він не був медійною людиною і будував кар’єру поза шоу-бізнесом. Ще до знайомства з Поляковою він уже мав досвід у комерції та керуванні бізнес-проєктами.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом Буряковським. Фото: соцмережі

За даними відкритих реєстрів, Буряковський став засновником і керівником кількох компаній, серед яких — структури, пов’язані з промисловістю та технікою для міської інфраструктури. Йдеться, зокрема, про виробництво спецтехніки — від снігоприбиральних машин до сміттєвозів.

Буряковський починав бізнес у часи, коли в Україні все тільки будувалося з нуля. Він обрав не гламурну сферу, а "важку" — техніку та промисловість.

Вадим Буряковський та Оля Полякова. Фото з відкритих джерел

Бізнес приносив йому великі кошти, що й дозволило багато інвестувати в кар'єру дружини. Як розповідала Полякова в одному із випусків "Дорослих дівчаток", на початку їхніх стосунків коханий її максимально балував і купував усе, що вона хотіла — "вішав на неї бантики".

Як познайомився Вадим Буряковський з Олею Поляковою

Вони познайомилися на заході, куди співачку запросили виступити. Спочатку вона була впевнена, що їде на благодійний концерт, але на місці виявилося, що це приватне святкування — день народження самого Буряковського.

Оля Полякова та Вадим Буряковський. Фото з відкритих джерел

Полякова навіть не одразу погодилася виступати, але бізнесмен зумів її переконати. Після цього між ними зав’язалося спілкування, яке швидко переросло у роман.

