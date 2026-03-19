Це найстаріший міст Києва: як він виглядає сьогодні та де його знайти (фото)

Унікальна інженерна споруда столиці потребує реставрації

В Києві налічується чимало цікавих архітектурних об'єктів. Серед них і Кудрявський міст-віадук, вік якого вже 129 років.

На сьогодні саме він носить титул найстарішого мосту столиці. "Телеграф" розповість про цю незвичайну споруду.

Де знаходиться віадук

Споруда знаходиться на вулиці Вознесенський узвіз, 7 в Києві. Міст пов’язує вулицю Кудрявську з Вознесенським узвозом.

Історія мосту

Кудрявський міст-віадук був побудований в 1897 році київським інженером-архітектором Володимиром Безсмертним, що є також автором знаменитого "Будинку з котами". Цікаво, що він призначався не для зручності людей а, задля одного з перших київських лікеро-горілчаних заводів – "Казенного винного складу", побудованого в 1896 році.

Будинок з котами в Києві. Фото Вікіпедія

Питання руху на вулиці постало відразу після початку роботи заводу. Вантажні візки, що стояли біля складів в черзі за продукцією, перекривали всю вулицю, і створювали величезні затори. В ті часи вулична інфраструктура Києва можливості реорганізувати рух не давала. Біля складу Кудрявська вулиця різко повертала у вузький Підвальний провулок, що створювало додаткові незручності.

Кудрявський міст у 1930-х роках

Володимир Безсмертний розв'язав цю проблему проєктом моста-віадука через Вознесенський яр. Цей міст з’єднував Підвальний провулок з досить широким Вознесенським узвозом, завдяки чому вантажні візки, заїжджаючи з боку магістральних вулиць (Січових Стрільців та Великої Житомирської) по Кудрявській, потім виїжджали на ті ж магістральні вулиці по Вознесенському спуску. Пізніше, коли в Києві з’явився електрифікований транспорт, на мосту була розташована службова трамвайна лінія.

В такому стані споруда перебуває зараз

Сучасний стан

До 9 квітня 2001 року, коли мосту вже було 104 роки, по ньому ще їздили автомобілі, але згодом він отримав статус аварійного, в’їзди на нього перекрили і він став пішохідним. У 2002 році влада спробувала почати реставрацію Кудрявського мосту, але далі слів справа не дійшла навіть до сьогодні.

На мосту збереглись металеві заклепки, яким вже понад 100 років

Зараз міст перекритий для руху транспорту

