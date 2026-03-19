Це найстаріший міст Києва: як він виглядає сьогодні та де його знайти (фото)

Вадим Михальченко
Зараз Кудрявський міст перебуває в аварійному стані Новина оновлена 19 березня 2026, 16:16
Унікальна інженерна споруда столиці потребує реставрації

В Києві налічується чимало цікавих архітектурних об'єктів. Серед них і Кудрявський міст-віадук, вік якого вже 129 років.

На сьогодні саме він носить титул найстарішого мосту столиці. "Телеграф" розповість про цю незвичайну споруду.

Де знаходиться віадук

Споруда знаходиться на вулиці Вознесенський узвіз, 7 в Києві. Міст пов’язує вулицю Кудрявську з Вознесенським узвозом.

Історія мосту

Кудрявський міст-віадук був побудований в 1897 році київським інженером-архітектором Володимиром Безсмертним, що є також автором знаменитого "Будинку з котами". Цікаво, що він призначався не для зручності людей а, задля одного з перших київських лікеро-горілчаних заводів – "Казенного винного складу", побудованого в 1896 році.

Будинок з котами в Києві. Фото Вікіпедія

Питання руху на вулиці постало відразу після початку роботи заводу. Вантажні візки, що стояли біля складів в черзі за продукцією, перекривали всю вулицю, і створювали величезні затори. В ті часи вулична інфраструктура Києва можливості реорганізувати рух не давала. Біля складу Кудрявська вулиця різко повертала у вузький Підвальний провулок, що створювало додаткові незручності.

Кудрявський міст у 1930-х роках
Володимир Безсмертний розв'язав цю проблему проєктом моста-віадука через Вознесенський яр. Цей міст з’єднував Підвальний провулок з досить широким Вознесенським узвозом, завдяки чому вантажні візки, заїжджаючи з боку магістральних вулиць (Січових Стрільців та Великої Житомирської) по Кудрявській, потім виїжджали на ті ж магістральні вулиці по Вознесенському спуску. Пізніше, коли в Києві з’явився електрифікований транспорт, на мосту була розташована службова трамвайна лінія.

В такому стані споруда перебуває зараз
Сучасний стан

До 9 квітня 2001 року, коли мосту вже було 104 роки, по ньому ще їздили автомобілі, але згодом він отримав статус аварійного, в’їзди на нього перекрили і він став пішохідним. У 2002 році влада спробувала почати реставрацію Кудрявського мосту, але далі слів справа не дійшла навіть до сьогодні.

В такому стані споруда перебуває зараз
На мосту збереглись металеві заклепки, яким вже понад 100 років
Зараз міст перекритий для руху транспорту
