Хто з військових може служити за місцем проживання: суд ухвалив важливе рішення

Законом передбачено деякі гарантії для цієї категорії осіб

Верховний Суд України роз’яснив, чи військове командування може переводити військовослужбовця з правом на відстрочку в інший регіон без його згоди. У цій ситуації наведено випадок з багатодітним батьком.

Так, полковник Збройних сил України та батько трьох дітей, який добровільно мобілізувався, заперечував через суд рішення Головнокомандувача ЗСУ. Згідно з наказом, його планували перевести з Києва на Донеччину зі зниженням на посаді до бригади територіальної оборони. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Чоловік послався на той факт, що він є батьком трьох неповнолітніх дітей та має гарантії проходження служби лише за місцем проживання та за згодою.

Суд першої інстанції підтримав офіцера, проте апеляція скасувала рішення та відмовила у позові. Верховний Суд задовольнив касацію та став на бік військовослужбовця.

Як зазначили у Верховній суді, батько трьох і більше дітей віком до 18 років має законне право на отримання відстрочки від призову відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Для багатодітних батьків, а також інших категорій осіб, визначених законом, у тому числі тих, хто здійснює догляд за особами з інвалідністю або тяжкохворими дітьми, діють додаткові гарантії. Йдеться про проходження служби лише за місцем проживання. Також діє заборона на переведення чи зміну місця служби без їхньої згоди.

Важливо зважити на те, що гарантії збереження робочого місця та середнього заробітку починають діяти з дня видання наказу про прийняття на контрактну службу.

